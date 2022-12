Espectáculos Zaira Nara y Facundo Pieres se mostraron juntos en Punta del Este

Zaira Nara subió a su perfil una serie de fotos en las que se la puede ver con una microbikini cavada color negra en la parte de abajo y nude arriba.A la hermana menor de Wanda Nara pareciera ser que no le pasan los años y eso es gracias a su constancia en los buenos hábitos como el entrenamiento y la alimentación.“Suelo comer bastante variado. Prefiero las opciones saludables, aunque no me impongo restricciones. Mi dieta incluye carnes, verduras, frutas y pastas”, explicó.Sin embargo, reveló: “Pero nunca faltan los chocolates ni los helados o, si vienen amigas a casa, una torta o medialunas”.