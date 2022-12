Nacho Viale y Lucía Celasco despertaron rumores de romance

Son los herederos de las grandes divas de la televisión argentina. Se conocen desde que eran chicos ya que sus familias son muy cercanas, pero en los últimos días, salieron a la luz imágenes que despertaron rumores de romance. Se trata de Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand, y Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, quienes viajaron a Punta del Este para celebrar Año Nuevo y pasar unos días de descanso.



No es una novedad que estén en el país vecino, ya que ambos están acostumbrados a veranear allí. Pero fueron sorprendidos compartiendo un rato a solas en un parador de José Ignacio, una imagen que no se había dado en todos estos años de amistad. Y considerando que ambos están solteros, no hay nada que impida que realmente se enamoren o que simplemente se entreguen a vivir un amor de verano.



El hijo mayor de Marcela Tinayre ha tenido varios romances mediáticos -con Sofía Recca, Candelaria Tinelli y Pampita, entre otras mujeres del mundo del espectáculo- y su última novia fue Lucía Pedraza, con quien ha tenido varios impasses. Incluso, la modelo fue señalada como la tercera en discordia en la relación de Ezequiel Lavezzi -amigo de Nacho- y Yanina Screpante, pero eso no impidió que siguieran apostando al amor.



Por su parte, la hija de Mecha Sarrabayrouse tuvo un largo romance con el empresario Joaquín Rozas durante su adolescencia y parte de su juventud. Mientras que en 2021, se supo que había iniciado una relación con Gianmarco Dolce, uno de los hijos de Bárbara Durand, que en 2013 protagonizó un accidente de tránsito, en estado ebriedad, en el que murieron tres obreros en la Panamericana.



Pero luego de un verano intenso, en el que fueron noticia por incidentes callejeros a la salida de una fiesta, la relación se enfrió. Y meses más tarde, Lucía volvió a apostar al amor con artista plástico llamado Tomás Pienovi, con quien convivió en Buenos Aires. Sin embargo, no se conocen más detalles de esta última relación porque la empresaria siempre fue muy reservada.

Fuente: Noticias Argentinas