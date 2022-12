Precios de las lujosas casas donde descansaron varios jugadores de la Selección

Después de que la Argentina salga campeón, el furor por la Selección no descansa. En el fin de semana de Navidad, los jugadores no dudaron en pasar las fiestas entre familia y amigos. En cuestión de horas, las redes estallaron con fotos de sus mesas decoradas con copas del mundo y videos de los futbolistas bailando y cantando las canciones que tanto resonaron en el mundial de Qatar 2022.Para muchos fanáticos, estos videos sirvieron también para ubicar dónde viven actualmente los jugadores y una de las exclusivas zonas que resonó fue Nordelta. De acuerdo a lo que se mostraba en sus historias de Instagram, los jugadores Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, pasaron el 24 de diciembre a la noche en distintos barrios del lujoso lugar.Castores fue uno de los elegidos por los campeones mundiales. Se trata de uno de los primeros barrios lanzados en Nordelta donde los lotes promedian 1100 m², la mayoría con costa sobre el Lago Central, un área del emprendimiento creado por Eduardo Costantini con pocos lotes en oferta, ya que se trata de uno de los barrios más consolidados del proyecto. En números, los brokers de la zona aseguran que prácticamente no quedan más de cinco lotes en venta con valores que parten desde los US$600.000.Entre los propietarios, corre fuerte la voz de que Enzo Fernández — el joven de 21 años que fue premiado como mejor jugador joven de la Copa Mundial- descansará durante todo el mes de enero en una casa ubicada en Castores. Lo que no queda claro es si el futbolista decidió comprar o alquilar temporalmente la propiedad.Uno de los principales atractivos de ese barrio -en especial para un deportista de alto rendimiento- es la“ oferta deportiva más completa de Nordelta porque tiene cancha de fútbol 11, 8 de tenis, de paddle y un playón deportivo, entre otras cosas”, indica Georgina Casuscelli, gerente de división residencial de L.J. Ramos.En Castores -también llamado “el Hollywood de Nordelta” por la abundancia de personajes conocidos que residen en él, la broker señala que “hay un número importante de casas a la venta” y detalla que la oferta más barata se encuentra en el orden de los US$600.000 con lotes de 800 m² y casas con un metraje promedio de 300 m². En el otro extremo, en lotes de 1000 m² se ofrecen casas más imponentes, cuyos valores ascienden estrepitosamente hasta los US$2 millones.En otro orden, el elegido por Nicolás Otamendi para pasar unos días de calor fue el barrio náutico de Las Caletas. Con costa sobre el canal Mayor del Río Luján, sus lotes promedian los 1000 metros cuadrados. Si bien la oferta en reventa es sumamente escasa, los predios disponibles que dan al agua se venden en el orden de los US$500.000 mientras que el valor de los lotes internos descienden a US$300.000, de acuerdo a Gustavo Iglesias, de Gabriela Iglesias Propiedades.En este caso, la oferta de casas en venta es similar a la de Los Castores. Iglesias indica que las ubicadas en frente al río de 400 m² cubiertos están valuadas cerca de US$1 millón, mucho más caras que las construidas en lotes internos en los que por el mismo metraje construido se pueden conseguir propiedades entre US$500.000 y US$600.000.Otra de las caras que desfiló por Nordelta este fin de semana fue la de Rodrigo de Paul, quien pasó un tiempo en la casa que su novia -la cantante Tini Stoessel- tiene en La Alameda. Se trata del primer barrio lanzando en Nordelta, en 1999. Con lotes de 850 m² promedio, es el barrio con la oferta inmobiliaria más económica de los tres.En este caso, desde la inmobiliaria Achával Cornejo, indican que hay opciones a la venta de propiedades más chicas que rondan los 200 m² y cuyo precio de venta se aproxima a los US$500.000. Mientras tanto, que las de dimensiones más amplias parten desde los US$800.000. Un dato que refleja el estilo del barrio es que las casas no son de diseños tan modernos como las que hay en barrios más nuevos, ya que muchas se construyeron hace 15 años cuando comenzó a funcionar el barrio.Otro de los rumores que circula en los chats de los propietarios es que Leandro Paredes también fue visto en Nordelta. El jugador residiría en el Yacht. A diferencia de los anteriores, este es un barrio más joven y por ende con construcciones más modernas. Desde Achával Cornejo destacan que casi todos los lotes dan al río. respecto a los precios de venta, una casa de 450 metros cuadrados en un terreno de 900 m² se ofrece desde los US$800.000, aunque aclaran que casi todas las propiedades superan el millón de dólares.Por ser más nuevo, este barrio todavía tiene a la venta unos pocos terrenos de primera venta desde los US$400.000 -los de 900 m²-, un monto que puede abonarse de forma financiada con un 35% de adelanto y 24 cuotas en dólares, afirman en Achaval Cornejo. Mientras que la oferta de reventa tiene precios más altos: los lotes más baratos son de 850 m² se ofrecen a US$370.000, publicóAquellos que no quieran recurrir a una inversión definitiva pero busquen pasar unos días en el mismo barrio que los jugadores pueden inclinarse por alquileres temporarios. Los brokers señalan que la oferta va desde los US$4000 para las casas más pequeñas en lotes internos hasta los US$11.000 en el caso de las propiedades más imponentes con vista a espejos de agua para el mes de enero y coinciden en que este año la demanda fue inferior a la de años anteriores, por lo que a esta altura del año sigue habiendo casas disponibles para alquilar en el verano.