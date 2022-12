Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se separaron tras 8 años de romance

Luego de ocho años de amor, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler decidieron separarse. "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión", anunció la socialité filipina en una entrevista.



Preysler y el ganador del Premio Nobel de Literatura se conocieron en 1986. Sin embargo, en ese momento no tenían intenciones románticas. "Vi por primera vez a Mario en San Luis, Misuri, cuando lo entrevisté en el año 1986 para 'Hola'. A partir de entonces, Miguel y yo entablamos una buena amistad con Mario y su mujer, que se ha mantenido durante todos estos años", contó ella en 2015, cuando surgieron los rumores de romance. Hasta que fueron vistos juntos en un evento y ya no pudieron ocultar su amor.



"Para la familia no ha sido fácil. La situación los tomó por sorpresa. No esperaban que surgiera algo como esto a estas alturas de mi vida. Así que ha habido que limar las cosas", reconoció el novelista y ensayista meses más tarde. Pero más allá de los obstáculos que aparecieron en el camino, la relación se mantuvo en pie durante largos años.



Sin embargo, según informó Hola, a mediados de diciembre, Vargas Llosa abandonó la casa que compartían en Puerta de Hierro luego de una fuerte escena de celos y se instaló en un departamento en el centro de Madrid. Y desde entonces, no han vuelto a convivir. Pero cabe señalar que en otras ocasiones el peruano ha actuado de la misma forma, pero al cabo de unos días, regresaba al hogar.



Para colmo, Preysler viene de un 2021 complicado por la muerte de su madre y meses atrás acompañó a su hija Tamara -fruto de su matrimonio con el aristócrata Carlos Falcó, marqués de Griñón y marqués de Castel-Moncayo- en la ruptura de su compromiso con Íñigo Onieva. Y todo indicaría que madre e hija se apoyan mutuamente en su mal de amores. Sobre todo, en épocas festivas en las que las ausencias duelen más.