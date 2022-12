Gabriel Cartañá, tras sufrir un infarto: “El 25% de mi corazón no funciona”

Durante la madrugada del 26 de diciembre, Gabriel Cartañá sufrió un infarto por el que debió ser intervenido de urgencia. Y luego de las primeras horas de internación, dio detalles de su salud en una transmisión en vivo de Instagram. "El lunes a la madrugada, a la 1 de la mañana, me acosté a ver tele. Y me empecé a sentir mal, empecé a sentir una presión, un dolor en el pecho, que todo mi brazo medio se dormía. Opresión en el cuello, me faltaba un poco el aire. Tenía frío, pero estaba transpirando", relató el compañero de Beto Casella."No sentía un profundo dolor, pero me sentía mal. Me di un baño a ver si eso me mejoraba, pero no me mejoró. Mi hija estaba durmiendo en su habitación con una amiga. Así que decidí llamar a un médico para que me diga de qué se trataba. Llamamos a una ambulancia, vino la doctora con un enfermero, me midieron y me dijeron que querían chequearlo más, a ver de qué se trataba. Así que me derivaron a la clínica de la Trinidad", continuó.Al llegar a la institución, le dijeron que los síntomas que presentaban eran compatibles con un infarto y luego de hacerle una serie de estudios, lo confirmaron. "Cada médico que llegaba, veía mi cuadro y me preguntaba hacía cuanto me estaba pasando. Les dije que me pasó a las 12 y media, 1 de la madrugada. Y ya eran las 4 de la mañana. Después me explicaron que cuanto más tiempo pasa, peor es. Un médico me dio el ejemplo de un incendio en una casa: cuanto más se tarda en apagar, más daño se genera", recordó.En consecuencia, le realizaron un cateterismo con el que le colocaron tres stents en una vena obstruida. "Cuando terminaron el procedimiento, me dijeron que como la sangre no había irrigado a la parte baja del corazón, esa parte había muerto. Me dijeron que el 25% de mi corazón que no funcionaba. Y que probablemente no va a funcionar más. Y que a partir de ahora mi corazón va a estar al 75%", explicó.Además, contó que deberá tomar dos tipos de medicamentos: "uno para reparar el corazón, los daños que tuviera, y otro para proteger". Y además, deberá permanecer internado unos días para que lo controlen de cerca ante la posibilidad de sufrir una arritmia. "Tuve un infarto masivo, estuve en una situación de riesgo. Y aunque mi corazón nunca dejó de funcionar correctamente, me dijeron que puede aparecer de golpe una falla cardíaca y te quedás", concluyó. (NA)