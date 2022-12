Qué habría desencadenado enfermedad de Bruce Willis

A nueve meses del sorpresivo retiro de la actuación de Bruce Willis, a raíz de una lesión cerebral, se supo que este problema de salud pudo haber sido provocado por un accidente en un set de filmación. Según The Sun, el actor fue golpeado por un proyectil durante el rodaje de Tears of the Sun (2003), de Antoine Fuqua, motivo por el que demandó a la productora Revolution Studios por negligencia y alegó que había sufrido "importantes lesiones mentales y físicas".



El proyectil había sido detonado por el equipo de efectos especiales -motivo por el que también de mando a Joe Pancake, responsable del área-, como parte de una explosión, pero algo salió mal y el actor aseguró que "había soportado un dolor y un sufrimiento mental, físico y emocional extremos”. Mientras que en diálogo con Daily Mail, Pancake señaló que es imposible que la enfermedad aparezca casi dos décadas más tarde y aseguró que en su momento el juez "se rio en la cara" de Willis ante su denuncia.



Por otra parte, un amigo del actor le contó a The Sun que los cambios comenzaron hace cinco años. "Al principio no era nada importante, solo pequeñas cosas, como necesitar ayuda con los cables cuando usaba auriculares en una grabación. Todos los que lo conocíamos nos dábamos cuenta de que algo no andaba bien, sólo que no sabíamos el diagnóstico exacto, nada más que algo cognitivamente iba mal y eso no era un secreto. Igualmente, este diagnóstico específico y el hecho de que no fuera a actuar nunca más fue sorprendente para todos", relató.



En marzo pasado, Emma Heming, la actual pareja del intérprete, Demi Moore, su exmujer, y sus hijas Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn anunciaron que el protagonista de Duro de matar se alejaría de los flashes. "Como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él", informaron en las redes sociales.



"Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice: 'Vívelo a lo grande' y juntos planeamos hacer precisamente eso", agregaron.

Fuente: Noticias Argentinas