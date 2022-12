Camila Homs reconoció que Tini Stoessel la bloqueó

Luego del cierre de la gira de Tini Stoessel, Camila Homs, madre de los dos hijos del futbolista Rodrigo De Paul, fue entrevistada en el programa televisivo “A La tarde”.



La modelo reconoció tuvo diferentes conversaciones con la artista a lo largo de este último tiempo. Sin embargo, dichas charlas terminaron debido a que Homs admitió que la actual pareja del jugador la bloqueó en todas las redes sociales. Además, agregó que todos los idas y vueltas podrían llegar a perjudicar completamente a Tini Stoessel: “Los chats no la dejan bien parada”.



La intérprete de La Triple T realizó una gira músical a nivel mundial. No obstante, tuvo que cancelar diferentes show por la salud de su padre quien pudo salir adelante. Gracias a ello, cerró su gira musical en el Campo de Polo ubicado en el barrio porteño de Palermo el 22 y 23 de diciembre del 2022.



Allí, la estuvieron acompañando sus familiares y amigos. Aunque, estuvo en primera fila su actual pareja Rodrigo de Paul junto a su hija, Francesca. Además, estuvieron presentes diferentes personajes conocidos en el medio. Por ejemplo, Wanda Nara, Yanina Latorre, entre otros



Entre canción y canción, la cantante hablaba con sus fans sobre diferentes temas. Sin embargo, ella no se quedó callada, fue más allá y fue encontra de la expareja de Rodrigo De Paul de manera indirecta.



La artísta aconsejó a su público diciendo: “Les quiero decir esto porque quizás el día de mañana este consejo les sirva. Muchas veces la gente habla desde su propia tristeza y frustación, y lo pone en otra persona para hacerte sentir mal”.



Añadió: “Pero uno tiene que verse uno mismo, yo literalmente duermo todas las noches en paz. Que los envidiosos se vayan pal’ carajo”. Luego, continuó cantando uno de sus mayores exitos: “La Triple T”.

Fuente: Radio Mitre