Susana Giménez dio su “ok” y estaría presente en el carnaval de Gualeguaychú

A pocos días del comienzo de la edición 2023 del Carnaval del País, una noticia bomba estalló en Gualeguaychú: la productora encargada de la promoción del espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina confirmó que ya tienen el “ok” para que Susana Giménez esté presente en algunas de las 10 noches.



“El ok de Susana ya lo tenemos y estamos viendo cual va a ser la fecha en la que vendrá. Es una cuestión de agenda: ella tienen muchas actividades, no sólo en Argentina sino también en el exterior. Ordenando eso, seguramente vamos a tener la presencia de ella en alguna de las fechas”, informó Facundo Venencio y agregó: “Dentro de los artistas que estamos tratando de traer esta temporada, con ella ya hemos hablado y tenemos el ok”.



Además, Venencio adelantó que la “Diva” no es la única figura del mundo del espectáculo que ya dio el visto bueno para estar presente el verano que viene en Gualeguaychú: “Invitamos a gente amiga y de palabra tenemos a Matías Alé y Hernán Drago, que son personas amigas y que seguramente en alguna fecha van a estar”.



“Me emociona como se vive el Carnaval, como lo percibe la gente y los carnavaleros. Desde que llegamos a Gualeguaychú no dejan de convocarnos no solo los medios, sino vecinos y empresas, lo cual denota y un sentido de pertenencia que es envidiable. Al mismo tiempo, eso nos pone una presión para que todo salga lo mejor posible”, afirmó sobre cómo está viviendo la experiencia de trabajar en Gualeguaychú.



Finalmente, Venencio se refirió a cómo se está realizando la promoción del Carnaval del País, sobre todo en redes sociales.



“Las redes están siendo una parte muy importante en la comunicación y promoción del carnaval. Tengamos en cuenta el lanzamiento con Stravaganza: tuvimos las redes de Flavio Mendoza y el espectáculo a disposición. No estamos trabajando con pautas sino, que estamos promocionando con obras de teatro, espectáculos, actores y artistas que traccionan en redes sociales. En cierto modo, estamos trabajando con influencers”.



“Es que los modos de comunicación han cambiado. Antes Tinelli te metía 30 puntos de rating, y ahora no llega a dos puntos. Hay chicos en redes que tienen más visualizaciones en youtube que en los canales de aire, por lo que las personas están buscando los contenidos en otro lado. Eso no quita que también habrá publicidades en los canales tradicionales, radios y gráficas”, concluyó. (Diario El Día)