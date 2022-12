Ángela Lerena cumplió una promesa: mirá su nuevo tatuaje por Argentina campeón

Luego de permanecer más de un mes en Qatar para cubrir el Mundial y acompañar a la Selección Argentina en cada partido, Ángela Lerena cumplió su promesa y dejó marcado en su piel el recuerdo de la Copa del Mundo.La periodista prometió tatuarse en homenaje al triunfo de la Scaloneta en la final contra francia y este martes publicó en sus redes sociales el resultado final. Tras pasar por el estudio, mostró el diseño que se imprimió en su brazo de por vida con un gran significado.A través de una serie de posteos en Instagram la periodista deportiva expresó: “Las promesas se cumplen”, y luego explicó todos los símbolos que aparecen en su nuevo tatuaje.El dibujo, que ocupa poco menos que la mitad de su brazo consta de diferentes elementos combinados. En su conjunto representan todas las emociones que vivió la comunicadora de la TV Pública durante todo el mes del Mundial, pero además cada pieza tiene un sentido especial.Así detalló parte por parte: “Copa del Mundo, Sol de Mayo, las tres estrellas de nuestra historia y el diseño que está en el techo del Lusail, la flor de la vida”. Además remarcó: “Me lo hizo un gran artista del tatuaje con quien además crecí porque es mi primo, Charly Sacler. Mis abuelos, que siempre confiaron en él y en mí, son parte también de este dibujo”.En la misma línea confesó: “El Mundial de mi vida, en la piel. Representa a Qatar 2022 pero también a mi pasión por el fútbol, este juego hermoso que me dio más de lo que fui capaz de soñar”. Y cerró: “La felicidad que siento no se me va a borrar nunca. Literal”. Sus fotografías alcanzaron los 15 mil “me gusta” y comentarios de felicitaciones por la idea y cumplir su palabra.