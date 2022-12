Coscu Army Awards: ganadores de la gran fiesta de los streamers en Argentina

Todos los ganadores de los Coscu Army Awards 2022

Quién es Spreen, el ganador al premio streamer del año 2022

Los streamers y youtubers argentinos tuvieron su noche de gala en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos. Los Coscu Army Awards, la celebración que Martín "Coscu" Pérez Di Salvo impulsa desde 2017, premió a Spreen como el "Streamer del Año" y al polémico Gaspi en la categoría "YouTuber del Año" durante más de seis horas de transmisión en vivo a través de Twitch.En medio de la previa en la alfombra verde se entregaron los primeros premios de la noche, para luego continuar con la ceremonia principal dentro del Teatro, donde se siguió con la entrega de los Picantes de Plata y Oro.En total se entregaron premios para los principales creadores de contenido y personalidades destacadas de Internet de Argentina en 26 categorías que incluyeron.La música también estuvo presente en los Coscu Army Awards 2022. Patricio Sardelli, de Airbag, abrió el evento con la interpretación del himno nacional argentino que puso de pie a 1500 asistentes en el Colón. Luego, Guillermo Fernández animó el show de medio término con varios tangos, entre los que destacó "Por una cabeza".Tras su paso por el Mundial de Qatar 2022, Coscu y Momo condujeron juntos por primera vez en cinco ediciones del evento anual con picos de audiencias que llegaron a 200 mil viewers, una cifra lejana de aquellos 425 mil de la edición 2020 en Obras Sanitarias.Timing del año: Facu BanzasStreamer de música: ArpamanStreamer Deportivo: Davo XeneizeStreamer de LoL: RengarsitoStreamer de Fortnite: GorilónSusto del Año: AdruhClip más Divertido: Santutu y Davo XeneizeDupla del Año: Rober Galati y DuendeStream Destacado: stream del "Kun" Agüero junto a Lionel MessiStreamer IRL: CarreraStreamer Variedad - Ganador: UnicornioFail del Año - Ganador: BrunengerStreamer de VALORANT: SugaStreamer de CSGO: Forg1Tilteo del Año: ShelaoTrayectoria: ZekoStreamer Comprometido: CamilitaferClip del Año: SantutuYoutuber del Año: GaspiStreamer Mejor Producción: Dr IgoStreamer deportista: Santi ArgibayMejor Evento Recurrente: Fernet con GregoStreamer músico: OscuStreamer Promesa: La AgusnetaStreamer Revelación: Davo XeneizeStreamer del Año: SpreenIván Buhajeruk fue una de las grandes figuras de la noche del Teatro Colón. Su actualidad, que lo consolidó como uno de los streamers más importante de habla hispana de toda la comunidad de Twitch, lo llevó a quedarse con el Picante de Oro en la categoría a Streamer del Año que ostentaba Momo Benavides.Si bien nació hace 22 años, Spreen decidió lanzarse al mundo de la creación de contenido en Internet desde pequeño, ya que con apenas 12 años subió sus primeros videos de Minecraft a YouTube.Criado en Santo Tomé, Santa Fe, su nombre nació de una empresa imaginaria que él había inventado, y que funcionó como tag para su canal de YouTube. Primero fue SpreenDMC, que hacía referencia a Minecraft, y luego surgió solo Spreen, como canal secundario, pero que cuenta con el mayor número de suscriptores hasta el momento (3.12 contra 5.35 millones).Para tomar domensión de lo que genera Spreen en su canal de Youtube el video "Draw My Life", en el que hace un repaso de su vida y sus logros en la plataforma de videos de Google, lleva hasta el momento más de 4 millones de reproducciones y 400 mil me gustan. De hecho, sus clips suelen registrar más de 1.5 millones de reproducciones de promedio.En la plataforma Twitch, propiedad de Amazon, su canal ELSPREEN cuenta con 6.1 millones de suscriptores y sus transmisiones en directo supera los 200.000 viewers.En junio de este año fue el segundo streamer más consumido de habla hispana luego del español Ibai Llanos. Ahora ocupa el puesto 3 del Top 10 de Streamer de habla hispana"Quiero agradecerle a todo mi familia que siempre me apoyó aunque al principio les costaba entender lo que hacíamos, siempre me apoyaron para llegar hasta aca y eso fue un gran apoyo. A mi comunidad que siempre está ayudando. Gracias a los que me abrieron las puertas para poder estar hoy acá. Gracias Martín (Coscu) por hacer todo esto por la comunidad", aseguró entre lágrimas tras la premiación.