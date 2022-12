Tini Stoessel le habría bloqueado el celular a Camila Homs

Una versión de escándalo entre Tini Stoessel y Camila Homs salió a la luz en el programa “A la tarde”, luego de que el fin de semana Rodrigo De Paul y sus hijas asistieran al recital de la cantante en el Campo Argentino de Polo, cuando la madre de los nenes habría expresado su bronca a través de mensajes de texto.



"Parte de los textos son irreproducibles, porque es una persona en el marco de una ira absoluta", describió Roberto Casorla sobre el supuesto acoso de la influencer contra De Paul y Tini.



De ahí que el panelista contó que "Tini Stoessel la bloqueó" a Camila.



En ese punto, Pochis de Gossipeame explicó: "A Camila hay muchos comportamientos de la pareja que no le estarían gustando, que la tendrían muy indignada. Y a eso se deben todas estas amenazas de que ella podría contar estos comportamientos".



El video que Camila Homs posteó en Stories haciendo la señal de "fuck you" besándose el dedo mayor fueron uno de los gestos contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, que luego se habrían trasladado al ámbito personal privado.



"Explotó la situación ni bien apareció la hija en el recital de Tini, ahí enfureció Camila. Ella sabía que iban a ir al recital, pero De Paul no habría estado autorizado a mostrar su foto públicamente, porque dice que expuso a su hija. Ahí habría empezado la cólera", contó Casorla.



"Le dieron todo lo que pidió y más también. Entonces, no entienden por qué tanta intensidad del lado de Camila Homs", argumentó Cora Debarbieri en defensa de la pareja que conforman Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.