Tras la finalización del rodaje de Coppola, el representante, Guillermo Coppola adelantó cómo será la serie sobre su vida que llegará a la plataforma Star+ en 2024. "Estoy agradecido, contento y feliz. Buena onda, buena leche. Yo siento que no va a haber discusión", vaticinó. Y aseguró que Juan Minujín, el protagonista, está "más Guillote" que él mismo.



Lo cierto es que desde un primer momento el empresario se propuso no ofender a ninguna persona que haya formado parte de su vida en los años 90, época que retratará el proyecto compuesto por seis episodios de 45 minutos, bajo la dirección de Ariel Winograd. De hecho, él mismo contó que llamó a cada uno de los que aparecerán para preguntarles si tenían algún reparo.



Por ejemplo, Susana Giménez se mostró preocupada por la actriz que la interpretaría. "Ella tenía un pedido importante: que no fuera la China Suárez", reveló Marcela Tauro en Intrusos y destacó que también pidió que su personaje tuviera un lindo vestuario. Y el planteo surge a raíz de la inconformidad de la diva por la forma en la que la exCasi Ángeles la interpretó en Sandro de América, la serie que se emitió en Telefe en 2018; pero sí disfrutó del trabajo de Celeste Cid en Monzón, la serie. Y finalmente, la elegida para ponerse en su piel fue la actriz y cantante María Campos, a quien le dio el visto bueno.



El elenco se completa con Mónica Antonópulos, como Amalia “Yuyito” González; Joaquín Ferreira, como Poli Armentano; Adabel Guerrero, como Alejandra Pradón; Alan Sabbagh, como Mariano; Agustín Sullivan, como Carlos Menem Jr.; Mayte Rodriguez, como Sophie; Federico Barón, como Daniel Scioli; María del Cerro, como Karina Rabolini; Santiago Bande, como Guillermo Coppola joven; Anna Favella, como Domenica; Yayo Guridi, como Flaco Manguera; Nicolás Mateos, como Cuneo Libarona; Roxana Randón, como Ana, la madre de Guillermo Coppola; Fabián Arenillas, como Néstor Ibarra; Teté Coustarot y Diego Pérez.



Cabe señalar que "Guillote" no quedó conforme con la forma en la que lo retrataron en Maradona: Sueño bendito, la biopic de Diego Maradona para Prime Video. Y por este motivo, inició acciones legales contra la producción de Amazon, con la representación de Fernando Burlando. "Estoy acompañando a Dalma, a Gianinna, a Claudia. Estamos todos en el mismo barco", declaró en referencia a la primera esposa del "Diez" y las hijas que tuvieron juntos. Y para refutar la imagen que dejó la serie sobre su vínculo, contó que cuando murió Don Diego, acompañó a su amigo, a pesar de estar distanciados y que en el velorio del astro, su familia dejó que llevara el cajón.