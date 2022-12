El mediático psicólogo Gabriel Cartañá sufrió un infarto

Gabriel Cartañá, el psicólogo y escritor que acompaña a Beto Casella en Bendita (El Nueve), sufrió un infarto en la madrugada del lunes 26 de diciembre y lo comunicó en sus redes sociales a través de un video que grabó desde el hospital en el que se sometió a una intervención de urgencia. "Son las 5 AM del lunes. Pensaba lo que es la vida. Hace apenas una hora llegó Tyrion a mi vida, a alegrarla. Y hace tres horas que estoy teniendo un infarto. En este momento estoy teniendo un infarto", comunicó el panelista, que anteriormente le había presentado su nueva mascota a sus seguidores."Ahora en 10 minutos me van a llevar para hacerme un cateterismo y ponerme un stent. Hace 5 horas estaba presentándoles a Tyrion. Y ahora estoy por entrar al quirófano. Pero bueno, en eso consiste la vida. Eso es lo que la hace intensa: que todos los días no sabemos qué nos va a deparar el destino", reflexionó.Enseguida, el psicólogo recibió cientos de mensajes de apoyo, entre los que se destacaron los de sus compañeros de programa. "¡Fuerza, Gaby!", le escribieron Lola Cordero y Alejandra Maglietti. También se solidarizaron con su situación Ximena Capristo, Axel, Ezequiel Campa y Marisol Otero, entre tantos internautas que lo siguen hace tiempo.Horas antes de su descompensación, Cartañá, que nació en Venezuela pero está radicado en la Argentina desde los 3 años, había compartido su alegría por sumar un nuevo integrante a su familia. "¿Vieron que ayer vino Papá Noel en Navidad? A mí me trajo un regalo. Quería compartir con ustedes que tengo un nuevo miembro de la familia. Se llama Tyrion y tiene dos meses", anunció con el cachorro en brazos. "Esta chusmeando todo el departamento", detalló.