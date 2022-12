Una participante fue expulsada de la casa de Gran Hermano

¡El dueño de la casa comunicó la sanción para Juliana y la jugadora quedó eliminada de #GranHermano!



Desde que ingresó nuevamente a la casa de Gran Hermano, Juliana no paró de contar información del exterior y rompió el aislamiento. Si bien el jueves pasado Santiago del Moro anunció que "Tini" había recibido una triple sanción, la participante redobló la apuesta y ahora fue expulsada del juego.Juliana fue advertida en varias oportunidades por Gran Hermano, pero de igual manera siguió filtrando información.Desde el fin de semana que se viene especulando con esta drástica decisión y, de hecho, el público se manifestó en las redes sociales a favor de que la expulsen, ya que rompió completamente el aislamiento del resto de los participantes.Esto abre la posibilidad de que sean tres y no dos los ex jugadores que vuelven a ingresar al reality.