De Mamá Noel a brillos y super escote: así se vistió Flavia Palmiero en Navidad

Los looks elegidos

Otras postales navideñas

Desde hace algunos meses que Flavia Palmiero sacó a la luz sus dotes de modelaje y no solo fue la cara visible de su propia marca de indumentaria (Flavia Palmiero Collection) a la hora de promocionar las prendas, sino de otras reconocidas marcas también.Por eso, en esta ocasión la conductora presentó tres ideas distintas de vestuarios para distintos tipos de personalidades: desde osadas y extrovertidas, hasta casuales y hogareñas. Se trataron de prendas diseñadas por Benito Fernández y pertenecientes a la marca ‘Menage a Trois’ las que Flavia lució para figurar en la tapa de la revista “Para Ti”.En primer lugar, la conductora se mostró con un osado y audaz vestido de larga extensión que llevaba delgadas tiras sobre los hombros y estaba compuesto por una tela de red transparente ornamentada con brillos.Así, por su transparencia se alcanzaba a entrever la ropa interior que decidió utilizar por debajo; aunque, al mismo tiempo, su brillo y el formato de la prenda hacen del look algo glamoroso y sensual.En segundo lugar, se mostró con un extravagante conjunto colorido que estaba compuesto por una musculosa con un particular escote ‘puntiagudo’ y un holgado pantalón.Un look para personas con carácter definitivamente, ya que el tono blanco metálico de la musculosa y el tono azul metálico del pantalón hacen de las prendas algo indiscreto, más aún con los detalles colgantes que ornamentaban el vestuario.Y en tercer lugar, apostó por un look elegante que llevaba un intenso color rosa chicle y un pronunciado escote en “V”. (Fuente: Vía País)