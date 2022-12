La China Suárez celebró la Navidad con uno de sus ex y lanzó una reflexión

Eugenia “la China” Suárez festejó la Navidad con sus tres hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio, y con su expareja Benjamín Vicuña, con quien tuvo a sus dos últimos nenes. Tanto ella como el actor compartieron varias fotos en sus redes sociales de la celebración íntima y sencilla.“Hace no mucho entendí que se hace lo que se puede”, escribió la actriz en su perfil de Instagram como inicio de una emotiva y profunda reflexión, en la que dejó en claro que lo más importante para ella es el vínculo familiar, la salud, y la felicidad de los pequeños.En medio de celebraciones exuberantes y regalos lujosos, la China Suárez decidió mostrarse lejana a ese estilo y mantener firme su postura de simpleza. “Hoy a mis 30 años puedo decir que pasé una Navidad hermosa, porque todos tenemos salud y mis hijos estaban felices aunque la ropa no les combinaba y los pisos no brillaban”, confesó.También, la ex Casi Ángeles contó cómo eran sus anteriores pensamientos respecto a una celebración como Nochebuena, pero manifestó que, con el tiempo, supo cambiar de parecer. “Soy muy exigente y me angustiaba porque nunca llegaba a hacer todo. Quería que mis hijos estuvieran vestidos de blanco e impecables, yo maquillada y con vestido. También quería la mesa perfecta y poder cocinar lo que más le gustaba a cada invitado”, lanzó la China Suárez.“¡Te amo, Papá Noel!”, exclamó Magnolia con felicidad plena en un video que compartió su mamá por una muñeca de sirena que recibió como regalo. Entre otras de las postales de la noche, la actriz y Benjamín Vicuña se mostraron muy apegados a sus hijos, además de compartir una torta de frutillas y masitas secas con colores de Navidad. (TN)