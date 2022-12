La severa sanción que recibirá Juliana en Gran Hermano por filtrar información

No habían pasado 24 horas de que Juliana había reingresado a Gran Hermano 2022, después de ser votada por sus compañeros, cuando en una charla con su novio Maxi se fue de boca y filtró información del afuera. Y su accionar tuvo consecuencias cuando Santiago del Moro anunció la sanción que recibirá.La medida contra Tini, como la apodaron sus compañeros, es una de las duras que tiene hasta el momento el reality de Telefe y no son ni una, ni dos, sino tres sanciones en una. ¡Tremendo!“Juliana no podrá participar de la próxima prueba del líder y queda automáticamente en placa”, leyó el conductor sobre la penalización que tendrá la participante tras volver al ciclo y que sirve como una advertencia para los próximos concursantes que reingresen el lunes próximo, publicó