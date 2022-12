La entrerriana Emilia Mernes y el Duki están en Nogoyá para pasar las fiestas

Trayectoria

La entrerriana Emilia Mernes y su novio Duki, llegaron a Nogoyá para pasar las fiestas de fin de año con la familia de la artista. Luego de un año donde ambos lograron asentar sus carreras profesionales, los cantantes, reconocidos a nivel mundial, llegaron a la provincia para descansar unos días.Este jueves se conoció una foto de la pareja que se sacaron en Nogoyá, más precisamente en la panadería El Boulevard, de la familia de la artista. El comercio está ubicado en España y 25 de Mayo, en Nogoyá. Ya en otras oportunidades ella se mostró en las redes sociales en ese lugar, degustando algunos de los tradicionales productos que allí elaboran.El noviazgo de Emilia y el Duki comenzó hace alrededor de un año. La cantante de Nogoyá reveló que la relación comenzó antes de la grabación de Como si no importara, un tema que cantaron a dúo y que fue un éxito entre el público.En 2016, la artista saltó a la fama cuando se incorporó como cantante de la banda uruguaya de cumbia-pop Rombai. Luego de dos años, la joven decidió dejar la agrupación para comenzar su carrera como solista.El 8 de marzo de 2019 lanzó su primer sencillo titulado “Recalienta”. En agosto de ese mismo, lanzó junto a Darell, el sencillo "No Soy Yo", cuyo video estuvo protagonizado por Joel Pimentel de CNCO. El 31 de diciembre lanzó el video y el sencillo "Billion" y comenzaron los éxitos.El 18 de mayo del 2021 se une al artista panameño Boza para su nueva colaboración internacional “Perreito Salvaje”. El 13 de julio lanzó el single y videoclip "Como si importara" junto a Duki.Desde entonces no ha parado de lanzar hits ya sea en forma de colaboración o en solitario. Algunos de ellos son: “De enero a diciembre” con Rusherking, “Cuatro Veinte”, “Intoxicao” junto a Nicki Nicole y, por último, “La Chain”. A excepción de la primera, todas han sido lanzadas en 2022, por lo que se puede decir que ha sido un gran año para la entrerriana.