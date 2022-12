Santi Maratea ayudó a limpiar el Obelisco tras festejos por Argentina Campeón

Tras los accidentados festejos del martes por el campeonato mundial logrado por el seleccionado argentino de fútbol, uno de los tantos debates públicos giró en torno a las condiciones en las que quedó toda la zona del Obelisco y microcentro porteño.“Estoy fascinado con el debate que se está dando post festejo: ‘estuvo bien’, ‘estuvo mal’, ‘estoy en contra del feriado’, ‘estoy a favor del feriado’, ‘la seguridad de la Scalonetta, ‘el Gobierno’, ‘Larreta’...”, comenzó diciendo en un video el influencer este mediodía de miércoles.“Sin embargo, leí gente en Twitter diciendo ‘che, ahora vayan a limpiar el Obelisco’. Y yo onda ‘no me parece mala la idea’. Entonces me agarré 20 bolsas y estoy yendo a juntar basura al Obelisco”, continuó Santi Maratea contando desde su automóvil.Luego, invitó a sus seguidores. “El que quiera venir que venga. No estoy haciendo una juntada en el Obelisco, voy a llenar 20 bolsas y me voy a mi casa. El que lo quiera hacer que lo haga. Por ahí salís de tu laburo, te llevás una bolsita, te juntas un par de cosas en la calle y lo tirás. Como poner un poquito de orden”, manifestó.En la historia siguiente se lo ve a Maratea juntando basura desde el suelo y su compañera señaló: “Acá encontramos una situación de agujero-tacho de basura”. Además, le facilitaron un par de guantes de cocina para manipular los residuos con más tranquilidad, publicóA pesar de la buena predisposición, el influencer notó que las inmediaciones del monumento histórico argentino estaba “bastante limpio”, aunque sugirió: “si alguien está viniendo a limpiar busquen entre las plantas que hay mucha basura”.