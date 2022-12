Revelaron el motivo por el que Camila Homs se enojó con Rodrigo De Paul

Espectáculos El gesto de Camila Homs tras el reencuentro de Rodrigo De Paul con Tini

Encontaron el motivo por el cual Camila Homs mostró sin filtros en las redes su enojo hacia Rodrigo de Paul. La razón de esa furia se debe a que el jugador había quedado en buscar a su hija, Francesca, post mundial y la nena se quedó con los regalitos en las manos sin entregárselos, debido a que él no fue.La modelo se tomó el trabajo de comprarle un regalo al campeón para agasajarlo en nombre de sus hijos Francesca y Bautista, pero él decidió ir de sorpresa al ensayo de su novia, Tini Stoessel, y esto provocó un ataque de furia de su ex.En las redes sociales, adjudicaron el enojo a la historia y el posteo de Instagram que compartió la Triple T junto al integrante de la Scaloneta. Esas publicaciones habrían sido las que le dejaron en claro que el futbolista eligió ver primero a su novia en lugar de a sus hijos después de la caravana de los campeones que copó el centro porteño y varios accesos. “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”, escribió Homs y subió un video donde la puede ver haciendo el gesto de Fuck you.“No hablaban con abogados de por medio, coordinaban todo directamente ellos”, expuso Maite Peñoñori en el ciclo que conduce Flor de la V. Y agregó: “Pero parece que ayer Francesca, la hija de Rodrigo de Paul, se quedó esperándolo con un regalito y él no apareció. Camila se lo había ido a comprar y no apareció”.Esta última acción derrumbó todo tipo de acuerdo entre los ex, según una fuente cercana a la influencer, que no tuvo piedad y comentó a su círculo íntimo el destrato de De Paul hacia sus hijos.