Repechaje en Gran Hermano: qué participante regresó a la casa

Este miércoles se llevó a cabo la primera etapa del repechaje de Gran Hermano 2022 (Telefe), y la casa más famosa del país estuvo más picante que nunca.El primero en entrar al confesionario fue Thiago: eligió a Daniela, "quiero que pase las fiestas acá con nosotros", dijo. Le siguió Walter, y decidió ponerle su punto a María Laura Cata, "por una cuestión generacional, aprendí a quererla mucho", señaló.Romina fue la siguiente en entrar al confesionario, y le dio su voto a Dani: "La quiero muchísimo y es a la persona que más extraño, quiero que vuelva ella”.Le siguió Marcos, quien recordó a Agustín: "El voto va a ser para Agustín", dijo y agregó, profundizó "siento que con él tuve una muy buena relación desde un principio, nos supimos entender y escuchar".Y como no podía ser de otra manera, Maxi le dio su voto a Juliana: "Todo con el corazón. Necesito volver a verla, para jugar, para vivir, para todo", explicó y sumó "ya nos vamos a dar todos los besos que nos estamos debiendo. Vamos a pasar las fiestas juntos", le dijo a Juliana mirando a cámara.Y llegó el turno de Nacho, quien decidió elegir a Cata para que ingrese a la casa, "me gustaba mucho como era ella como persona", dijo, y para ese momento de la gala María Laura y Daniela sumaban dos puntos cada una, y Agustín y Julieta uno también.Continuó Julieta, y como era de esperar votó a Daniela: "me falta gente en quien confiar acá adentro, y me encantaría ver cómo hace la traidora", dijo en clara referencia a Coti.Los participantes de Gran Hermano tienen la indicación de no agarrar objetos que caen desde el exterior, pero Coti no pudo con su genio, y al ver una pelota de tenis con un mensaje que cayó al jardín, la agarró, lo leyó, y sufrió las consecuencias."Debido a esta desobediencia te comunico Coti que esta noche no tenés permitido votar", le dijo Gran Hermano, y ella fue contra sus compañeros: "Yo no considero que traicioné a nadie. Mi juego nunca estuvo con ellas (por las mujeres de la casa). Ellas no sé qué se creían, hubiera ido a hacer un casting para los Backyardigans", dijo indignada.Siguió Conejo, y decidió "votar con el corazón" y darle sus votos a Juliana, porque le haría bien a Maxi, su amigo. Y fue él también quien terminó decidiendo quién ingresaría a la casa, ya que al ser el líder de la semana su poder incluía no sólo dos votos, sino también la posibilidad de escoger en caso de empate. Y así fue.