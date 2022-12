L-Gante tildó de “farandulera y mentirosa” a la influencer que besó en boliche

Si bien la celebración por el triunfo de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar 2022 reunió a más de 5 millones de personas en Buenos Aires, un hecho nunca visto en la ciudad, a ese clima de exaltación se le sumó una perlita que no pasó desapercibida. La influencer Anto Pane desde adentro de un auto se levantó la camiseta argentina y con medio cuerpo afuera de la ventanilla se puso a hacer topless llamando la atención de todos los que estaban en el lugar. En ese momento, desde un auto cercano le gritaron: “Messi, Messi, Messi”, mientras ella levantaba los brazos en señal de alegría.A eso se le sumó un chat que se filtró también por redes, con una conversación entre Anto y un amigo. Allí se podía leer que ella le decía que no podía ir a donde él la invitaba porque se encontraba teniendo relaciones sexuales con el exnovio de Tamara Báez.“Estoy cog... con L-Gante amigo. Termino y voy. Lo amo. Tenía razón Wanda. Cog... increíble”, aseguró la mediática en esa charla de índole privado por medio de WhatsApp, publicóSin embargo, después de varias horas de silencio, finalmente el músico de cumbia 420 dio la cara. A través de sus redes sociales, y sobre un video de Antonela dando una nota en, el ciclo que conduce Ángel De Brito por América, el papá de Jamaica posteó el siguiente mensaje: “¡Dios mío! Todos los de la noche sabemos que esa persona es farandulera y mentirosa”.No conforme con ese descargo, el cantante siguió de manera contundente su explicación de lo que ocurrió esa noche durante el show de“Inventar algo conmigo fue su objetivo toda la noche”. “Agradezco por el halago de que supuestamente te hice acabar tres veces, pero yo no estuve con nadie”, añadió en referencia a los dichos de la modelo erótica sobre su performance en la cama. De esa manera, Elián Valenzuela admitió haber coincidido con la mediática en el boliche pero descartó que se hayan besado y mucho menos que se hayan ido juntos a seguir la noche en algún lugar más íntimo, como relató la joven.Visiblemente enojado, L-Gante se despidió hablándole directamente a la influencer erótica: “Anto Pane seguí la flecha. Te falta mucho para ser la Bomba Tucumana”. Además, el papá de Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez, quien dicho sea de pasó creyó en los rumores de romance con Antonela, compartió la foto en donde al parecer se está besando con Pane y sobre ella escribió: “Una más que me quiso robar un beso y contárselo a todo el país”.La influencer erótica se autodefine así porque trabaja de vender material hot por sus redes sociales, y por la plataforma Only Fans, la que utilizan muchas famosas, entre ellas Florencia Peña.Cabe recordar que Pane siempre quiso ser famosa. Ya en el 2015 participó del casting para entrar a la edición de Gran Hermano de ese año y, aunque no quedó seleccionada, su video de presentación se hizo viral para hacer memes o parodias de ella.