Habrá repechaje en Gran Hermano y esta fue la reacción de los participantes

¡La reacción de los chicos ante el comunicado del repechaje!? Seguí el minuto a minuto de #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/f3AFmWs7jr — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 21, 2022

Santiago del Moro les reveló ayer a los participantes de Gran Hermano que hoy la gala no será la habitual, ya que deberán votar para que alguien regrese a la casa.Todos los exjugadores, excepto Tomás Holder, tendrán la chance de ser votados por los jugadores de la casa para retomar hoy mismo su participación en el reality. Además, Alexis, el líder de la semana tendrá dos grandes beneficios.De esta manera, Martina, Juan, Mora, Lucila "La Tora", María Laura "Cata", Juliana "Tini", Agustín "Frodo" y Daniela, son los candidatos a entrar de nuevo a jugar.La gala de anoche también definió al líder de la semana, que hoy tendrá un rol clave en el repechaje que se verá en pantalla. Alexis compitió en la final contra Nacho y Marcos, y se terminó consagrando ganador.“Nos informa Gran Hermano que ustedes deberán votar para que un jugador eliminado regrese a la casa. El líder de la semana, es decir Conejo, contará con un voto doble y en caso de empate será quien decida”, anunció el conductor del reality.“Lo que no pueden es hacer complot y ojo que Gran Hermano todo lo ve", les advirtió. Los participantes se sorprendieron por todas las novedades, aunque sabían que alguien más iba a ingresar en algún momento.Además, el conductor les confirmó que en total serán tres los exjugadores que volverán a GH: los otros dos, los decidirá el público. Todavía no se sabe cuando será que volverán a la casa.