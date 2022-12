Desaforado festejo de Jujuy Jiménez en el Obelisco por la Selección Argentina

Como una hincha más, Sofía Jujuy Jiménez se lanzó a las calles para disfrutar del campeonato de Argentina, en la llegada al país del equipo nacional, luego de su paso accidentado por el Mundial Qatar 2022.La modelo esperó el paso de la caravana que la Selección tuvo, y que fue seguida por una multitud, entre amigas, a puro baile y entre cantos en el Obelisco alentando al equipo que capitanea Lionel Messi.A través de su cuenta de Instagram compartió el momento en el que se movía, vestida con una bikini celeste, con gorro y camiseta de nuestro colores, al ritmo de un bombo. A pleno, mientras tomaba fernet y cerveza, Jujuy mostró su felicidad por el tercer campeonato mundial de nuestro país.Desde el Obelisco tambíen realizó un fuerte descargo por la mala organización de la caravana para saludar a la Selección Argentina; se recordará que la caravana se suspendió ya que el micro no podía avanzar para llegar al microcentro, debió desviarse y finalmente los jugadores sobrevolaron la ciudad en helicóptero.Ante esa determinación, "Jujuy" realizó un furioso descargo en sus redes: "Gente que se encarga del tránsito en Buenos Aires: no entiendo como no vallaron un caminito recorrido por acá así pasa la Selección y nosotros nos acomodamos donde podemos, ¿alguien me explica? porque no lo entiendo. No sabemos donde estamos yendo, caminamos por el amor a la Patria", expresó la modelo."Malísimo, ¿como no organizaron mejor? no le pueden hacer esto a los campeones que querían de cerca a su hinchada. Armaban un recorrido bien vallado y nos poníamos alrededor, ASÍ NO!", escribió luego junto al mensaje en el que Chiqui Tapia, presidente de la AFA, confirmaba que se había finalizado la caravana.