Festejos mundialistas: el topless de una influencer vinculada a L-Gante

Los 30° de calor que hizo en la tarde del martes fueron superados ampliamente por los 5 millones de hinchas argentinos que salieron a las calles de Buenos Aires a ver pasar el micro de los jugadores de la Selección Nacional que arribaron al país durante esta madrugada luego de ganar la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022.En ese contexto de celebración, hubo varias perlitas que llamaron la atención. Una de ellas es la protagonizó la influencer Anto Pane, la joven de 26 años que en la madrugada de este lunes fue vista a los besos con L-Gante en un boliche de San Telmo.La influencer erótica, como se autodefine porque trabaja de vender material hot por sus redes sociales, se asomó por la ventanilla de un auto y con medio cuerpo afuera se subió la camiseta argentina que tenía puesta e hizo un topless ante la mirada de todos los hinchas que estaban en el lugar.Así, un grupo de hombres que venía a su lado en una camioneta comenzó a cantarle: “Messi, Messi, Messi”.La chica en cuestión se llama Antonela Pane. En 2015, ella realizó el casting para entrar ay, aunque no quedó seleccionada para entrar a la casa, su video se hizo viral con el fin de hacer memes o parodias de ella. Ahora cuenta con 500 mil seguidores en Instagram y sube contenido subido de tono a su perfil y a aplicaciones para adultos.Pero la influencer no dejó de llamar la atención. Durante la madrugada de este lunes, L-Gante salió a bailar a un boliche del barrio de San Telmo y se mostró muy acaramelado con la joven. Quién difundió las fotos fue Pochi, la dueña del perfil de Instagram Gossipeame, que dejó en evidencia a quien se mostraba muy compañero de la expareja de Mauro Icardi.“¡Qué es esto! Una rubia exuberante, pero no es Wanda”, dice la publicación en dónde se observa a la pareja darse un apasionado beso. El encuentro transcurrió durante un show de El Polaco, en una fiesta que se hace todos los lunes en ese barrio porteño, publicóPor su parte, al día siguiente,Tamara Báez, la expareja del músico de cumbia 420, dio su opinión al respecto a través de sus redes sociales. “Lo que acabo de ver es (y compartió un emoji de una carita vomitando). Ahí lo tenés al moño. Jajaja, pobre pibito, de mal en peor”, dijo apenas se levantó esa mañana.