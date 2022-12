La esposa de Di María reveló el problema de salud que su hija sufrió en Qatar

Miles de argentinos viajaron a Qatar para apoyar a la Selección Nacional durante el mundial. También fueron muchos familiares y amigos de los jugadores que lograron consagrarse como campeones mundiales luego de ganarle a Francia este domingo.Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, estuvo en Qatar con sus dos hijas, Mía y Pía. Más allá de vivir con alegría cada etapa del equipo albiceleste, pasó un duro momento por un problema de salud que tuvo una de sus pequeñas durante este viaje.En su cuenta oficial de Instagram, Cardoso compartió con sus seguidores una imagen de Pía sentada en la camilla de un hospital mientras era revisada por un doctor. “La nena que conoce todos los hospitales del mundo. Me destruye el alma”, escribió junto a un emoji de llanto para expresar su angustia.Al finalizar el mundial, Jorgelina y sus hijas regresaron a la Argentina y ahora están en Rosario, donde se reencontrarán con Ángel. Desde allí, ella dio una entrevista telefónica con el ciclo A la Barbarossa (Telefe), conducido por Georgina Barbarossa. Durante la charla, dio detalles de la salud de su hija de 4 años.“Le agarró fiebre, no le bajaba de 40... Después la tuve como dos, tres días con 38 y la tuve que llevar al hospital media desvanecida porque la fiebre la tiró... ella tiene muchos problemas, cada 20 días tiene algo, me agarró justo ahí y me desesperé”, admitió a corazón abierto.Antes del partido final con los franceses, debió llevar a la pequeña al hospital para que la vean profesionales de la salud. “La diferencia de esta vez con las otras veces es que ahora no le bajaba la fiebre y tuvimos mucho miedo por momentos”, manifestó. Por suerte, Pía se recuperó y fue solo un susto que vivió la familia, publicó