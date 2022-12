Harvey Weinstein fue acusado culpable de violación y agresión sexual

El productor de Hollywood Harvey Weinstein fue declarado culpable en Los Ángeles por tres cargos de violación y agresión sexual ocurridos entre 2005 y 2013, por los que podría recibir una pena de entre 18 y 24 años.



El ex hombre fuerte de la industria enfrentaba siete acusaciones en total de cuatro mujeres, pero en las otras cuatro imputaciones el jurado no pudo llegar a un acuerdo, destacan los medios estadounidenses.



Los cargos que se le imputaban a Weinstein eran dos casos de violación forzada, dos casos de agresión sexual por restricción, dos de cópula oral forzada y uno por por penetración con un objeto extraño, todos ellos ocurridos en habitaciones de hoteles en Los Ángeles y en Beverly Hills.



Fue hallado culpable de violación forzada, cópula oral forzada y penetración con un objeto extraño.



Entre las acusadoras aparece Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador de California Gavin Newsom.



Ahora habrá que esperar hasta el año próximo para las apelaciones, tanto en los casos en los que fue condenado como en los que hubo absolución, para que se vuelvan a considerar los cargos.



El trabajo del jurado se había iniciado el 2 de diciembre y sus deliberaciones se extendieron por unos diez días.



Harvey Weinstein ha sido acusado hasta el momento por unas cien mujeres y cumple una condena de 23 años tras declarado en 2020 culpable de violación y agresión sexual por un tribunal de Nueva York.



Desde julio de 2021, cumple su castigo en el el Centro Correccional de las Torres Gemelas en el centro de Los Ángeles, luego de ser extraditado de Nueva York.



A través de un comunicado de prensa, Jennifer Newsom expresó: “Harvey Weinstein nunca podrá violar a otra mujer. Pasará el resto de su vida tras las rejas, donde pertenece. Harvey Weinstein es un depredador en serie y lo que hizo fue una violación".



Y advirtió: "A lo largo del juicio, los abogados de Weinstein utilizaron tácticas de sexismo, misoginia y acoso para intimidarnos, degradarnos y ridiculizarnos a las sobrevivientes. Este juicio fue un claro recordatorio de que nosotros, como sociedad, tenemos trabajo que hacer. A todos los sobrevivientes: los veo, los escucho y estoy con ustedes”.



Por su parte, su esposo, el gobernador de California, expresó por su parte estar "increíblemente orgulloso" de su esposa y "de todas las mujeres valientes que se presentaron para compartir su verdad y animar a innumerables sobrevivientes que no pueden”.



“Su fuerza, coraje y convicción es un poderoso ejemplo e inspiración para todos nosotros. Debemos seguir luchando para garantizar que los sobrevivientes reciban apoyo y que se escuchen sus voces”, señaló el funcionario.



Fuente: Télam