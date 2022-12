Amber Heard acordó con Johnny Depp y finalizó la disputa legal por difamación

Amber Heard anunció que llegó a un acuerdo el juicio que la enfrentaba con su exesposo Johnny Depp y no avanzará más en la millonaria disputa que mantenía con su exesposo por un caso de difamación en Estados Unidos.La actriz se manifestó a través de sus redes sociales y evitó dar detalles del trato, el cual se conoce después de que un jurado del estado de Virginia le ordenara pagar 10 millones de dólares a Depp.A pesar del hermetismo al respecto, según lo que informó Variety, el monto que habrían acordado para ponerle fin al conflicto es 1 millón de dólares -una suma muy inferior a lo que ordenó el tribunal y que la defensa del actor ya adelantó que donará-.De esta manera, quedó en claro que Heard cambió de opinión y abandonará su apelación de la indemnización que se le había ordenado pagar a Depp. El motivo de esta decisión es que “simplemente” no se siente capaz de pasar por otro juicio.“Tomo esta decisión después de perder la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio público sirvió como entretenimiento y motivo de comentarios en las redes sociales”, sostuvo.Heard aseguró que este inesperado cambio en su estrategia tiene un solo objetivo: dejar atrás un conflicto que se extendió por más de seis años y que tuvo repercusión en todo el mundo.Inicialmente, Amber Heard había apelado el veredicto que había establecido en junio un tribunal estatal en Fairfax, que la condenó a pagar 10 millones de dólares a la estrella de Piratas del Caribe, quien a su vez debía pagar 2 millones a ella por el mismo motivo.Su batalla legal derivó de una columna publicada por The Washington Post en 2018, donde la protagonista de Aquaman se describía a sí misma como “una figura pública que representa la violencia doméstica”, sin nombrar a su exmarido.Depp, de 59 años, indicó que ese texto había destruido su reputación y su carrera, y demandó a Heard por 50 millones de dólares en daños y perjuicios. Inmediatamente, Heard contrademandó y exigió el doble.Al final de un juicio de seis semanas, los miembros del jurado concluyeron que la expareja se había difamado mutuamente, pero estimaron que los daños sufridos por Depp eran mayores. Este proceso reveló detalles íntimos de las estrellas de Hollywood.Transmitido en vivo por televisión, fue seguido por millones de espectadores en todo el mundo, y provocó una explosión de mensajes hostiles hacia la actriz en las redes sociales. Fuente: (tn)