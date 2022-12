Barby Franco y Fernando Burlando presentaron a su hija y revelaron el nombre

Barby Franco y Fernando Burlando presentaron a Sarah, su primera hija en común, ante los medios. El abogado dejó que el periodista de LAM pudiera verla, pero pidió que no filmaran su cara. "Yo estaba super tranquila, pero en un momento se me cruzaron buenas cosas. Traté de cambiar las vibras, salió todo perfecto como lo soñamos. Me emocioné cuando la escuché llorar", relató la flamante madre sobre el nacimiento y agregó que la encuentra parecida al papá."Yo no me imaginé esto en el arrancó de nuestra relación. Eramos dos cachivaches... Se fueron alineando las cosas... Tuvimos idas y vueltas, pero las seguiremos teniendo", reflexionó Burlando sobre su relación con Barby y la llegada de la bebé.Por otro lado, la modelo aseguró que "desde el día uno" sintió que sería madre con él. "Durante más de un año él no me daba bola, pero tuvimos un final feliz", expresó.El abogado aseguró que sus hijas mayores ya habían conocido a la menor del clan y que estaban muy felices de su hermanita. "Les dije que la hermana la estaba extrañanando. Espero que vuelvan a casa rápido a visitar", dijo con gran alegría.