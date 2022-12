Gran Hermano, la gala: quién fue el noveno eliminado del reality

A pesar de que la eliminación se postergó un día más, pasándose para el lunes, finalmente Santiago del Moro reveló el nombre de la participante que abandona el reality. La placa estaba compuesta por tres mujeres, Romina, Julieta y Daniela, aunque en un inicio también estaba Alexis "El Conejo" quien fué salvado por el líder.A pesar de sus esfuerzos por seguir en la casa de Gran Hermano, Daniela Celis es la novena eliminada de la edición 2022. En el momento en el que Santiago del Moro dió a conocer la noticia, sus compañeros la abrazaron mientras se despedía de todos y les pedía "No me hagan llorar, me encantó conocerlos".Luego de saber que Romina Uhrig fue la participante que obtuvo menos votos de parte del público para abandonar la casa de Gran Hermano 2022 y por lo tanto fue la primera salvada de la placa en esta gala de eliminación. La exdiputada celebró la permanencia en el reality abrazando a sus compañeros, entre quienes se encontraban también Julieta y Daniela, las dos integrantes del programa que permanecen en placa.Luego de que el conductor le consultara a las dos participantes que seguían en placa si estaban nerviosas, ambas aseguraron que estaban tristes por saber que no lograran estar una semana mas todas juntas. Minutos más tarde, ya con el público alentando en el estudio, Santiago del Moro mostró el porcentaje de votos que había recibido Romina para salir de la casa: apenas 7,97 por ciento.Aunque en las redes estaba la opinión bastante divida sobre quién abandonaría la casa este fin de semana, lo que más polémicas trajo fué la jugada que realizó Coti, quien logró ubicar a sus compañeras en la placa y casi logra pasar desapercibida. La jugada la ideó junto a Alexis, su pareja, con quien juega estratégicamente, hasta el momento.Antes de que una de las chicas abandone la casa, la tensión subió, ya que comenzaron a increpar a Constanza por los gritos provenientes del exterior. El publico intentó alertar tanto a Julieta como a Daniela, de que fué su compañera quien las nominó, a pesar de la promesa que tenían de no votarse entre ellas. Aunque la correntina niega haber realizado la espontanea a sus amigas, todos los participantes de la casa desconfían de ella, quien asegura que la están aislando por jugar.