Silvina Luna: "Estuve muy expuesta y hacía todo en ´modo automático´"

Pasaron más de dos décadas desde que Silvina Luna sintió por primera vez el impacto de la mediatización de su imagen. Con una valija en la mano cruzó la puerta y dejó atrás la casa de Gran Hermano en la que había vivido 84 días y desde entonces, nada volvió a hacer lo mismo. Su carisma la llevó a regresar al certamen, convertirse en una de las finalistas e impulsó su carrera en teatro y TV. Pero como todo en la vida, esto trajo aparejadas consecuencias positivas, pero también negativas."Estuve muy expuesta cuando era más chica y no tenía herramientas o recursos, entonces una se manda a hacer cosas en ´automático´", reflexionó en diálogo con Pablo Montagna en Pasa Montagna, por Radio Rivadavia. "Esta bueno hacer una pausa y la pandemia sirvió para eso para mucha gente, para poder pensar en lo que realmente queremos hacer", señaló.En su caso, los problemas de salud que comenzó a sufrir en 2011, luego de una cirugía estética que le realizó el doctor Aníbal Lotocki -con quien se encuentra en juicio por mala praxis-, la llevaron a iniciar un viaje de autoconocimiento. Y la pandemia la impulsó a plasmar su recorrido en Simple y consciente, su primer libre."Venía hace tiempo escribiendo y pensé que nunca lo iba a hacer. En el libro cuento un poco mi historia, mis experiencias, mi proceso y como fui llevándolo este tiempo. Lo que mas quiero es compartir el mensaje", explicó la rosarina y aseguró que siempre fue muy curiosa y estuvo dispuesta a iniciar esta "búsqueda" tan importante: "La vida me puso adversidades y trate de buscar herramientas para fortalecerme y tener otra mirada, ver otras posibilidades".Por otro lado, en medio del furor que despertó la nueva temporada de Gran Hermano en el público, aseguró que es fanática del "modo reality". "Veo muy lejana mi participación, pero la esencia es la misma con la convivencia. Eran otros tiempos, no había celulares ni existían las redes sociales, pero era más del contacto físico, de salir a la calle y que todos te abracen", recordó la modelo y actriz que también a formado parte de los certámenes de ShowMatch y de la primera temporada de El hotel de los famosos."Cada reality tiene lo suyo. Lo que pasa en la convivencia de Gran Hermano me parece súper atractivo, pero El hotel tiene de bueno los juegos, la competencia, la división entre staff y huéspedes. A Gran Hermano le va espectacular y creo que la segunda temporada de El Hotel también va a rendir", anticipó. Fuente: (NA)