Tini felicitó a De Paul y él le devolvió el gesto con una tierna frase

Al igual que ocurrió con los tres últimos partidos de la Copa del Mundo de fútbol Qatar 2022, Tini Stoessel no pudo estar presente en el partido que la Selección Argentina disputó con Francia y en el que Rodrigo de Paul se consagró campeón junto a su equipo.Pero no por eso la cantante se privó de hablar con el mediocampista, ya que Fran Stoessel, teléfono en mano, se encargó de conectar a la pareja mientras él estaba aún en el campo de juego, tras la apasionante definición por penales.“¡Te amamos Tini, te amamos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!”, se escucha decir a Fran mientras graba la videoconferencia con Tini, que no pudo trasladarse a Qatar pese a su intención de hacerlo dado que no le daban los tiempos para preparar sus shows en el Campo Argentino de Polo que brindará el 22 y 23 de diciembre, publicóDe todas maneras, la cantante se las arregló para dedicarle un tierno posteo a Rodrigo en su cuenta de Instagram. “Te amo, estoy tan orgullosa de vos y te admiro tanto. ¡Argentina campeón del mundo!”, le escribió.El mediocampista no se quedó atrás y le devolvió el gesto a su enamorada con otra tierna frase: “Te amo, amor de mi vida. Gracias por todo, sos increíble ¡Somos campeones!”. Tini se reencontrará finalmente con Rodrigo cuando este llegue junto al resto del equipo a Buenos Aires para presentar la Copa del Mundo a los aficionados.