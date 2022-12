La Mosca cantó frente a una multitud por los festejos de Argentina Campeón

Sociedad Argentina es campeón del Mundial de Qatar 2022 al vencer a Francia por penales

El legendario tema deesen su edición original, pero fue grabado comoen la reversión con la letra de Fernando Romero y se convirtió en el himno que acompañó a la selección argentina durante todo el Mundial Qatar 2022. Es por eso que, en los multitudinarios festejos posteriores al triunfo del equipo comandado por Lionel Scaloni frente al conjunto de Francia en la final del campeonato del mundo, la banda liderada por Guillermo Novellis no podía estar ausente.Lo cierto es que, después de más de cuarenta minutos de show en los que el público no paró de bailar con los mejores hits de la banda, llegó el momento más esperado cuando el cantante anunció el tema que naciera luego de la final de la Copa América que consagró a la Argentina ni más ni menos que en el estadio Maracaná de Brasil. Y empezó a entonar la letra que todos los presentes corearon con pasión, publicó, reza el tema.El cantante, además, dijo guardar en su recuerdo “una situación hermosa”, como vivido el 13 de agosto de 2014 cuando San Lorenzo resultó campeón de América. “La hinchada cantando ‘dale sanloré, queremos la copa’, con la melodía de ‘Baila para mí’”, contó. Pero confesó: “Lo que se está viviendo ahora es otro nivel. La letra de Fernando se había viralizado, la cantaban los jugadores, y me llamaban otras bandas para ver si podían grabarla. Y nuestro manager ahí nos dijo que la hagamos nosotros”.El propio Romero, en tanto, en diálogo con En El Aire Sport había contado: “Es todo muy loco, son cosas que uno no espera. En su momentos se me cruzó una canción de cancha para alentar a la selección, porque siempre eran las mismas, repetitivas, la única era ‘Brasil, decime que se siente’. Así que se me ocurrió, esa canción y sin dudas todo lo que se está viviendo es demasiado regalo para tan poco”.