¡Con la Copa bajo el brazo!: nació la hija de Barby Franco y Fernando Burlando

Este domingo y después de vencer por penales al equipo de Francia en la final del Mundial Qatar 2022, Argentina se consagró Campeón del mundo de la mano de Lionel Messi. Y, como era de esperar, las redes sociales se empezaron a llenar de imágenes relacionadas al festejo que se extendió no solo a lo largo de todo el país sino también en otros puntos del planeta. Sin embargo, entre tantos posteos marcados por los colores celeste y blanco, sorprendió uno que compartieron Barby Franco y Fernando Burlando anunciando el nacimiento de la primera hija de la pareja.“¡Hola mundo! Te amo @burlandofernando llegó la princesa… ¡Somos muy afortunados! El mejor equipo del mundo”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram junto a la primera foto de la beba que ya estaba entre sus brazos. Y, enseguida, agradeció a su obstetra, Ignacio Pérez Tomasone, y todo el personal médico que la asistió en el Sanatorio Otamendi.Compartiendo la misma imagen, el letrado puso: “Llegó”. Burlando ya es padre de María y Delfina, de un matrimonio anterior, pero estaba muy ansioso por la llegada de su primera hija con Barby, ya que ambos habían luchado mucho para lograr ese embarazo. Aunque la flamante mamá todavía no dijo el nombre de su hija, muchos especulan que el elegido fue Sarah, ya que estaba entre ese, Bernardita y Bárbara.Luego de cinco años de búsqueda, Barby quedó embarazada y lo anunció en el ciclo de. “¡Habemus bebé!”, dijo en julio. Al día siguiente, el abogado habló en: “Les agradezco a todos por la energía que nos están transmitiendo, nos hace muy bien los momentos más felices de su vida fueron cuando educo a mis hijas y se viene otro muy fuerte, muy intenso, en el que creo le puedo dedicar mucho tiempo. Que a mis hijas se lo dediqué, y sigo dedicándoles mucho tiempo”.Aunque estaba ansioso por la llegada de su primer hijo con Franco, se mostró relajado respecto a lo que se viene y a sus 55, aseguró que “a esta altura de la vida todo es disfrute” para él. “Después de tanto años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo …Te esperamos para darte cada segundo de nuestras nuestras vidas. Te amamos”, había escrito en sus redes sociales la modelo tras el anuncio televisivo.En septiembre, en tanto, la pareja reveló que se trataba de una nena de una forma poco peculiar. Compartieron un video en el que se los ve caminando por el campo y mirando hacia el cielo mientras una avioneta comienza a lanzar humo color... rosa. “Nuestra dulce niña, tan deseada, tan buscada, tan esperada. Te amamos papá, mamá y todos tus amigos”, escribió ella.La modelo tuvo su baby shower a mediados del mes de octubre, junto con su cumpleaños número 32. Pero, hasta hace unos días, no había preparado el bolsito para el nacimiento de la beba. “Me colgué con ese tema y la verdad es que no sé qué poner ¡Así que necesito tips! Por favor. De verdad no sé qué poner. Todo el mundo me dice un pañal y no sé que…yo busqué en google cómo armar el bolso pero la verdad es que no tengo la menor idea. También llamé a amigas…pero, no lo armé. Sí, le pregunté a Pampita que me dijo un montón de cosas…pero bueno, yo me olvido”, le contó a sus seguidores.