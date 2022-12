Paula Chaves: "todo el tiempo me pedían adelgazar 5 kilos para ser modelo"

Si bien se consagró como una de las modelos más famosas de la Argentina, Paula Chaves abrió su corazón y reveló que en los comienzos de su carrera debió atravesar situaciones difíciles e incómodas.



“Cuando era más chica, me pedían todo el tiempo que adelgace cinco kilos para ser modelo. Me agarraba una angustiecita, pero por suerte siempre tuve los pies sobre la tierra y dije ‘yo soy esto’. Me he peleado varias veces con los de la agencia”, relató Paula en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.



“Soy bastante justiciera y calentona. A veces me caliento y me pongo medio brava”, agregó, en referencia a varias situaciones que le tocó enfrentar cuando era menor de edad y les hacía frente a adultos que le gritaban frases de índole sexual en la vía pública.



“Mi mamá me decía ‘no te pongas a pelear con los obreros de las obras cuando te gritan cosas’. Yo, con 14 o 15 años, me plantaba a gritarles barbaridades porque no me cabía que me estén gritando cualquier cosa”, cerró la esposa de Pedro Alfonso, con quien tiene a Olivia, Baltazar y Filipa, sincera.



En medio de una imperdible entrevista que Guillermo “el Pelado” López le hizo a Paula Chaves en su programa #JuegoChino, la conductora fue contundente al contar cómo se maneja cuando engañan a una amiga.



Indagada por el presentador si es de armas tomar, la invitada se sinceró ante las cámaras: “Soy bastante justiciera en la vida, en general. Con los años, aprendí que no me tengo que meter tanto porque uno ya es grande y hay una familia consolidada y arreglos y cosas; pero soy muy justiciera. O sea, voy a capa y espada”, comenzó diciendo en el programa de Telefe.



“Antes, por ejemplo, estábamos en un boliche con mis amigas y agarraban a una porque había un conflicto, yo iba a fondo. No sé si te doy un cachetazo, pero te pongo en órbita en dos minutos. Peleando, soy brava”, agregó, entre risas.



Cabe recordar que la esposa de Pedro Alfonso, con quien tiene a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, había quedado involucrada en el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez por su gran amistad con Zaira, la hermana de la empresaria.