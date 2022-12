La dura infancia de Paz Martínez: “Papá nos besó, saltó una pared y desapareció”

La historia antes de Paz Martínez

Paz Martínez, recientemente nombrado Personalidad de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, repasó su dura historia familiar y desandó el camino que lo convirtió en uno de los compositores más importantes del país.Consultado al hombre que nació como Norberto Gurvich, que le gusta le digan Beto, sobre su pasado, su familia que viajó de Tucumán a Buenos Aires cuando vos tenías seis años, éste repasó: “No tengo mucha información de eso, me ocultaron muchas cosas, pero con los años uno va deduciendo que pasó. Mi viejo, David Gurvitch, era de Villa Crespo, judío, gráfico y muy de izquierda, de los que se paraba en la salida de las fábricas a arengar a los obreros. Aparecía la ley y el orden y lo metían en cana dos o tres días, se llenaba de piojos y lo soltaban, hasta que un día apareció en Tucumán. Allí la conoce a Fortunata Martínez Paz, mi mamá, que prefería que la llamen Fortuna, y de donde viene mi nombre artístico. Ella era una modista de alta costura, había estudiado dibujo, pintura, cocina; de ahí saqué la cosa musical”.Y continuó: “Con el tiempo papá puso una imprenta de diarios en San Miguel de Tucumán y se hizo radical, lo que no era fácil en una provincia muy peronista. Y evidentemente no tenía una buena opinión con el gobierno de turno. Un día estábamos con mi hermano en el fondo de casa, pasó corriendo, nos dio un beso en la cabeza, saltó una pared y desapareció”.“Para encontrar a mi viejo me iba a un ropero a oler su ropa…Al poco tiempo llegó a casa una encomienda con revistas, un tarro de cacao y una carta que mi mamá leyó en silencio mientras lloraba. Nunca le pregunté a la vieja por qué, pero estaba muy claro. Un día puso la poca ropa que teníamos en dos valijitas, cerró la casa, cerró la imprenta que estaba adelante. Nos tomamos el Estrella del Norte y en Retiro estaba mi papá esperándonos”, rememoró Paz Martínez al confesar: “Yo sabía que me estaba yendo a un lugar donde dejaba a todos mis amigos. Cuando encontré a mi viejo, fue maravilloso. Nos fuimos en el Jeep de mi tío a su casa en el barrio Justicialista, cerca del Aeropuerto de Ezeiza”.Sobre su infancia económicamente difícil, el músico destacó que “siempre faltaba, porque David tenía algunos hobbies interesantes: le gustaban las carreras de caballos y esas cosas (...) “Mi mamá fue lo suficientemente hábil como para que ni mi hermano ni yo lo sintiéramos”, agradeció.Cuando Norberto cumplió 14 años sus padres le regalaron una guitarra y en ese momento sabían que sepultaban el sueño de ver a su hijo doctor. Pero no fue hace mucho que Paz encontró un cuaderno en el que su padre guardaba todos los recortes que encontraba sobre él, desde que empezó cantando folclore en Ezeiza con sus amigos Cacho y Roberto. La humedad se ensañó con las hojas, pero mantuvo a salvo una tarjeta: “Que este álbum sirva para recoger la trayectoria en el camino que elegiste y como símbolo de la fe que siempre tuvimos en vos. Tus viejos”.Hoy la tarjeta descansa sobre su piano, como un espejo donde reflejar su camino y no olvidarse de dónde viene. Y en su memoria está para siempre la última vez que su mamá le pidió que cantara. Fue un 24 de diciembre, en plenos preparativos para las Fiestas. Paz dejó todo lo que estaba haciendo y se sentó al piano. Eligió las que más le gustaban a ella, con la intención de que lo acompañara, pero no tuvo suerte. Simplemente lo escuchó. O mucho más que eso. “Fue un modo diríamos de disculparme, de perdonarme de ella porque no tuvo un hijo médico. Y el 11 de marzo del año siguiente, se me fue”, cuenta con un dejo de melancolía.“La música es maravillosa, es un lenguaje que va al centro emocional de las personas”, sentenció en una entrevista con

La admiración por las nuevas generaciones

Su desencanto con la clase política

“En todo el país hay gente que canta mejor que los profesionales y no saben cómo encontrar el camino. Es muy duro, hay que buscarle la vuelta, pero si tenés un sueño lo tenés que perseguir a fondo. Por ejemplo, en la música urbana, el trap, y hay artistas jóvenes que realmente me parecen tremendamente talentosos”, evaluó el intérprete.Y continuó: “Me encanta Tiago PZK, que tiene una historia atrás. Resulta que como soy un curioso y espero no perder nunca la capacidad de asombro, me mantiene vivo, un día leo que hay un artista de Monte Grande, joven, 20 años. “Yo viví 30 años en Monte Grande, lo tengo que conocer”, pensé. Y era Tiago. Veo que tiene una letra que está muy bien, lo googleo y escucho la canción: una voz hermosa. Y después veo que se junta con otro chico de La Boca, Trueno, también muy talentoso. Me encanta. Para mí son los payadores de hoy en día”.En relación a la actualidad del país, el difícil momento que atravesamos los argentinos, el músico señaló: “Nosotros tuvimos patriotas. En este momento no los tenemos y estoy desencantado con los políticos, de izquierda, de derecha. No tuve ninguna expectativa con el gobierno actual porque todos vimos que la fórmula Fernández-Fernández estaba encabezada por Cristina, que había elegido a su enemigo público número uno. Fue terrible y es terrible todavía… Hay una enfermedad que se llama anosognosia, que es perder la capacidad de reconocer una enfermedad. Y por eso no tenés modo de curarte. Nuestro país está enfermo. A mí me da rabia de verdad viajar por el país y ver cómo vive la gente. Yo la puedo pasar muy bien estando en cualquier lugar, pero en un momento quiero volver al nido”.Para el músico, “alguien es responsable” de la realidad socio-económica del país. “Nosotros tenemos un elemento que es el voto, pero es complicado. Desde que tengo uso de razón escucho decir que los argentinos tocamos fondo. Vivimos tocando fondo, pero en un país que se te cae una papa del carro y sale una planta, los europeos no entienden que habiendo millones de cabezas de ganado haya chicos con desnutrición. Alguna vez tenemos que reconocer que estamos mal”.“La salida que yo veo es que haya un gran acuerdo nacional. Que todos alguna vez se vistan de patriotas y renuncien a sus miradas, a sus necesidades primarias”, estimó y sumó: “El Gobierno tiene peleas, después mirás la oposición y decís: “¿Qué pasa acá?”. Estamos realmente desorientados los argentinos. Mucho más una persona como yo que, como dice Alejandro Lerner, tengo mi ideología, buena o mala, pero mía. No sigo a ninguna, no me gustan los dogmas. Creo en la libertad y en la responsabilidad que me pusieron”.