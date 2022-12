Jimena Barón reveló la fecha en que nacerá su segundo hijo

Jimena Barón le dio la posibilidad a sus seguidores de hacerle preguntas y sorprendió a todos con la revelación de que quiere un segundo hijo y ya tiene la fecha pensada.



Jimena Barón es conocida por ser abierta en algunas cuestiones y estar en comunicación con sus seguidores, lo que suele hacer es abrir el diálogo con sus seguidores por medio de las historias de Instagram y en las últimas horas se llevó la atención de todos luego de que revelara que quiere tener un segundo hijo y que ya tiene la fecha pensada para el nacimiento del pequeño o pequeña.



Decidió abrir una sección de preguntas y uno de sus seguidores fue directo a grano: “¿Para cuando un hermanito para Momo?”, fue la pregunta que le hicieron a la cantante de la Araña, que no dudo ni un segundo en contestar y dar la gran noticia. “2024″, fue la respuesta que dio la mujer, junto a una foto de ella sentada en un gran sillón rojo, luciendo un barbijo negro, y con las manos haciendo un signo de oración, sin dar muchas indicaciones de donde se encontraba.



Entre otra de las cosas que no aclaró es si lo va a buscar sola o si va a se junto a su pareja, Matías Pelleiro, con el cual está saliendo hace un tiempo y hace muy poco confirmó su relación en las redes sociales.



Jimena nunca dudo en mostrarse como es en las redes sociales, en especial la relación que mantiene con el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo, el cual vive pegado las 24 horas del días. Hasta el momento no se sabe si le contó al pequeño Momo de la posible llegada de un hermano y se desconoce la reacción del nene pero seguro va a estar contento.



Todavía falta un año y unos días para que esto se lleve a cabo pero en el caso de no estar contento con la noticia tiene tiempo para acostumbrarse a la idea de tener un hermano o una hermana.