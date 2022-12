Oriana Sabatini y Stefi Roitman esperan la final tomando sol en un lujoso barco

La selección argentina gozó de una jornada de descanso después de lo que significó la victoria del pasado martes por 3-0 ante Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar. El entrenador Lionel Scaloni le otorgó un día libre a todo el equipo y varios jugadores se reunieron con sus seres queridos para recargar energías de cara al último encuentro de este domingo.Así las cosas, Paulo Dybala y Oriana Sabatini se mostraron juntos en esa jornada de relax: abrazos, besos, mates y un detalle: “Te amo, fan tuya siempre nivel la última foto”, escribió ella en la galería de fotos que compartió, cuya última foto no era ni más ni menos que el nuevo tatuaje que se realizó, en el que se ve plasmada la cara del futbolista sobre la piel de ella.Tras ello, el jugador volvió a quedar concentrado a la espera de la final, mientras que Oriana, por su parte transita estos días en compañía de sus amigas, de quienes no se despega, y así lo hace notar a través de sus redes sociales.La cantante dio a conocer una serie de fotografías junto con amigas en la que se lee el mensaje “solcito del amor”, posando en bikini, al igual que sus amigas. Entre ellas, la modelo Stefi Roitman, casada desde principio de año con el cantante Ricky Montaner y que hace solo unos días arribó a Qatar. También, entre ellas, las influencers Belu Deluca y Sofi Ganuza, socias en Tricoco, un blog de moda que en Instagram (tricocoblog) tiene mas de 150 mil seguidores.“Te mereces absolutamente todo en el mundo, me encantaría poder estar abrazándote pero sé que te fuiste a hacer que uno de tus deseos se vuelva realidad. Te amo con toda mi alma”, era el texto que le había dedicado Oriana al futbolista al momento de la previa del comienzo del mundial, al que posteriormente viajó ella, y asiste a cada partido junto a Carolina Calvagni (esposa de Nicolás Tagliafico), además del resto de sus amigas.Stefi también utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos, y plasmó esto horas después del partido de la Selección: “Gracias por esta alegría! Qué privilegio vivir esto. No podía parar de emocionarme de pensar en lo que significan estos instantes en todos los argentinos. Esta selección trae agua en momentos de desierto en muchas vidas, y eso me da llanto. Gracias Dios. Mi frase del viaje viene siendo ‘no puedo creer que estoy acá'...”Es que la llegada de Stefi a Qatar fue mucho más problemática de lo habitual: “Estoy subida al vuelo Miami a Nueva York que casi no me subo porque no me salía la Visa que pide Qatar para el Mundial”, comenzó su relato, para luego informar que “estoy agotada, pero ahora tengo un problemón con los pasajes porque no sé si llego a subirme al próximo vuelo” y ya en el aeropuerto continuó: “Estoy en Nueva York haciendo la escala, yo pensaba que iba a ser de una hora”.Al explicar a sus fans lo ocurrido, aseguró que “no me quisieron hacer el check in de Miami a Qatar, me hicieron hacer el check in de Miami a Nueva York, tuve que sacar la maleta que no llegó a tiempo así que no pude subirme a este vuelo”. E incluso, para poder continuar con la travesía, debió hospedarse en la casa de un familiar en Nueva York, para recién al día siguiente conseguir vuelo en una aerolínea para llegar al destino esperado. Incluso, en las últimas imágenes se la pudo ver acompañando a Marley en una fiesta en un yate en Doha.