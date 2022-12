Carmen Barbieri reveló detalles del accidente que sufrió

"Por suerte muevo las piernas, si no venía en silla de ruedas", rompió el hielo la conductora Carmen Barbieri al ingresar al estudio de su ciclo en Ciudad Magazine de lunes a viernes a las 10. Y recordó, ya con otro semblante: "Estuve internada un día y fui a quirófano para que me pongan el hombro en su lugar".



Entonces, la mamá de Federico Bal recordó cómo fue el accidente que derivó en su reciente internación y preocupó a todos sus seres queridos.



"Saqué al perro, me llevé por delante una baldosa, caí de rodillas y hasta ahí iba bien", comenzó diciendo en diálogo con sus panelistas, Estefanía Berardi y Pampito Perello Aciar.



"Fede me dijo: 'Es la vida, yo me operé tres veces y seguí trabajando en Resto del mundo (El Trece)' y tiene razón... este fue un año duro, pero tenemos que seguir adelante y no bajar los brazos", agregó la conductora.



Y continuó: "Pero cuando quise apoyar la mano el perro tironeó, yo me hice para atrás y entre los dos se me salió el brazo... El dolor era tan grande que no me acordaba ni quién era".



Y antes de ir a sentarse junto a sus panelistas, reveló: "El médico que me atendió (el doctor Fernando Barrera Oro) me dijo 'dijiste cada cosa fea en el quirófano, dijiste que te tendrías que haber muerto cuando tuviste Covid-19 '".



"Estaba drogada con la anestesia. 'Por todas las cosas que pasé no tendría que estar acá en este mundo', dije", aseguró Carmen ante la atónita mirada de sus compañeros.



"El doctor me dijo 'nunca más te quiero escuchar decir eso, sos una mina que da alegría, que siempre va para adelante', y le dije 'bueno es que estaba en un momento jodido con la anestesia'", se justificó Barbieri, quien en su primer contagio de coronavirus no la pasó para nada bien.



La operación que deberán practicarle

Carmen Barbieri, quien de momento sigue con dolores y por eso está tomando "calmantes", también contó este jueves en su regreso a Mañanísima que deberán operarla.



"Me operan el 9 de enero. No debe pasar más de un mes (desde la caída)", reconoció ante las cámaras de su programa de televisión.



Y explicó: "Me rompí el manguito rotador en mil pedazos, tengo sueltos los tendones y para que no se endurezcan tengo que hacerlo cuanto antes. Me opero, falto una semana y vuelvo. Todo rápido".

Fuente: Clarín