Shakira contó cómo logró recuperarse de su separación de Gerard Piqué

Shakira vivió uno de los años más complejos por su separación de Gerard Piqué, pero logró salir adelante y contó cómo hizo a través de un video que fue compartido por el programa Despierta América (Univisión). Con una sonrisa, explicó que sus fanáticos y la música fueron fundamentales para sanar su corazón, ya que se sintió muy mal con la traición del hombre que amaba y el posterior acoso de los paparazzi.



“Ha sido un año que difícilmente podré olvidar, en el que he encontrado tantos desafíos como amigos de verdad. La música ha sido una buena compañía, pero ustedes aún más. Quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresar. Ojalá el 2023 pueda seguir correspondiendo a todo el apoyo y cariño que me dan y traerles nueva música y mucho más. Un besito”, se le escuchó decir.



colombiana desea empezar una nueva vida lejos de Barcelona. Afortunadamente, logró que el futbolista le firmara los permisos para que sus dos hijos puedan irse a vivir a Miami con ella, aunque en los últimos días surgió un problema que la obligó a retrasar sus planes. Sasha y Milan le plantearon que no quieren abandonar España porque allí tienen sus amigos y compromisos deportivos, lo que la obligó a estirar la mudanza a mediados de enero.



A mediados de octubre, Shakira lanzó “Monotonía”, una bachata a dúo con Ozuna en la que detalló por qué el entonces defensor del Barcelona decidió dejarla. Con lágrimas en los ojos, la cantante entonó: “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. Siempre buscando protagonismo, y te olvidaste de lo que un día fuimos. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.



En la grabación, a la colombiana se la vio con un agujero en el pecho tras un disparo recibido de un hombre vestido exactamente igual al futbolista en “Me enamoré”, el videoclip de la canción que le dedicó en 2017. Ahora el jugador ya rehízo su vida al lado de Clara Chía Marti, una estudiante de publicidad 10 años menor que él.

Fuente: Tn Show