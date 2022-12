Contó la verdad de su escandalosa separación y mostró sus curvas en bikini

A 6 meses de su separación, María Fernanda Callejón habló de la difícil situación que vivió por las infidelidades de su exmarido, Ricky Diotto, en una entrevista con Socios del espectáculo.Cabe recordar que en marzo, en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Karina Iavícoli había publicado un chat entre Diotto y una joven que daba cuenta de un supuesto engaño.El chat tomó mayor relevancia cuando la periodista dijo que la joven en cuestión era Martina, actual pareja del cantante Iván Noble."Cuando salió lo de Karina estaba remándola. En ese momento estaba sorprendida, me estallaba el celular", explicó. Y dijo que ella nunca desmintió la información, aunque admitió que seguía defendiendo la relación porque aún estaban intentándolo.Y le confesó a la panelista: "Creo que hoy te vengo a agradecer. Creo que las cosas siempre pasan para algo. No me separé por un chat, pero con el diario de hoy, en ese chat más allá de la infidelidad había cosas de la relación".A la vez, Iavícoli le pidió disculpas a Callejón por si alguna vez la había lastimado con sus dichos. Por su parte, la actriz le dijo que lo que a ella le había llamado la atención era que tenía la versión de que fue el mismo Diotto quien filtró el chat, aunque Karina se lo desmintió."No puedo decir que está todo mal porque es el padre de mi hija. Un divorcio no es lo ideal sobre todo para una historia como la que tuvimos nosotros, que incluyó mi gran lucha hacia la maternidad", expresó.Sobre su nueva etapa, dijo que después de haberse abocado a la maternidad, ahora está intentando rehacer su vida y recuperando su lado profesional.Más allá de la infidelidad, Callejón dijo que vio de mala manera que su ex haya dicho que ella incumplía el contacto con su hija Giovanna, de 7 años, y que haya salido a confirmar el romance de ella con Fernando Gamboa.También contó que hay un tema económico que está judicializado. "Tenemos una casa a nombre de mi hija que compramos con un crédito UVA a medias", destacó Callejón, quien explicó que trata de hacer todo lo posible para proteger a la pequeña."Pasaron cosas durísimas, sufrí y sufro muchísimo esta separación", confesó notablemente conmovida.A la vez, la actriz destacó que existen más chats que comprometen a su ex pero que no se expusieron para preservar a su hija. "Hoy ella tiene acceso a internet y puede ver las cosas. Me siento 'Dibu' atajando todos los penales", dijo en referencia al arquero de la Selección argentina, Emiliano Martínez.Callejón dijo además que le sorprende que Diotto haya elegido a Elba Marcovecchio como abogada, ya que es "muy cara" mientras que ella no cuenta con los recursos económicos y la están ayudando desde un estudio de abogados, sin cobrarle.Sobre su estado civil, Callejón dijo que se reencontró con Gamboa después de 30 años, luego de que ambos hayan formado sus propias familias."Su hermana me dijo que siempre estuve presente en su familia. Hoy es un amigo", concluyó aunque dejó la puerta abierta para que evolucione la relación.