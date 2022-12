Claudio Contardi irá a juicio por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi

Después de varios años la Justicia determinó que Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, irá a juicio oral por abuso sexual con acceso carnal agravado. Además, se le impuso una restricción de acercamiento por el lapso de seis meses.



El Juzgado N° 3 de Garantías de Escobar informó que se elevó a juicio la causa por las reiteradas agresiones que sufrió la conductora y por haberle “causado un grave daño en la salud mental de la víctima”.



Aunque la Justicia también indicó que se le debería poner al acusado una tobillera electrónica y embargarle las cuentas, la defensa de la modelo no dio lugar a dicha solicitada.



La perimetral impuesta deberá cumplirse durante seis meses donde Contardi no podrá ingresar a su domicilio ni tampoco estar cerca de la actriz en el rango de 300 metros.



“La verdad que es un alivio, igual entiendo que puede haber una apelación más”, expresó Prandi en diálogo con TN. Lo interesante es que allí la conductora explicó que el Fiscal ya había dado lugar a la elevación del juicio oral, pero ahora también lo solicitó el Juez, un paso más que importante.



En 2019 recayó la primera denuncia contra Claudio Contardi luego de que Prandi haya anunciado que se había separado del empresario después de haber estado ocho años casada y tener dos hijos.



Allí la modelo relató el calvario y sufrimiento que vivió durante varios años donde padeció diversas formas de violencia de género que pasaban desde la parte psicológica a la física y es por eso que después del divorcio decidió denunciar.



Desde aquel entonces Prandi no solo busca justicia por ella, si no que manifiesta la necesidad de que el empresario no comparta la tenencia de sus hijos ya que ellos también señalaron haber padecido cierta violencia por parte de él.

Fuente: Noticias Argentinas