Las parejas de los jugadores de la Selección festejaron el pase a la final

Tini, novia de Rodrigo De Paul

Oriana Sabatini, novia de Paulo Dybala

Carolina Calvagni, esposa de Tagliafico

Agustina Gandolfo, novia de Lautaro Martínez

Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez

El mundial de Qatar 2022 se ha convertido en una experiencia inolvidable para la familia Messi ya que por segunda vez en su carrera Lionel ha alcanzado la final de una Copa del Mundo con el conjunto albiceleste.En el palco preferencial, que ya ha ocupado en otra ocasión junto a los pequeños Thiago, Mateo y Ciro, Antonela Rocuzzo se mostró muy sonriente y distendida.En la tribuna Antonela estuvo muy bien acompañada por la familia Messi, en especial Celia Oliveira Cuccittini, la mamá del 10, que no se despegó de su lado mientras su hijo hacía magia en la cancha, primero convirtiendo un penal a los 34 minutos y luego con asistencias a Julián Álvarez, autor de los siguientes dos tantos que convirtió Argentina.Se había convertido en “amuleTini” luego de su presencia en la cancha desde el partido entre Argentina y México, pero sus compromisos laborales la mantuvieron fuera de las tribunas en los últimos dos partidos de la selección en el Mundial de Qatar. Sin embargo, el corazón de Tini Stoessel está muy cerca de La Scaloneta, en donde su novio Rodrigo de Paul es una de sus figuras.Así, la cantante y actriz celebró a la distancia -está en Madrid- el pasaje a la final tras la victoria por 3 a 0 contra Croacia: un alocado video publicado en sus Instagram Stories en la que Stoessel grita por sobre las imágenes que mostraron el final consumado, con un Lionel Messi y el resto del equipo feliz por lo conseguido.La hija de Cathy Fulop está desde hace algunas semanas en Qatar alentando a la Selección y este martes tuvo doble alegría: por un lado, el triunfo de la Scaloneta y por el otro, el debut en el mundial de su novio, Paulo Dybala.Es que la “Joya” ingresó al partido en reemplazo de Julián Álvarez, el autor de dos de los goles del encuentro. Hasta el momento no había sumado minutos en la competencia y era muy pedido por los hinchas.Otro de los jugadores destacados del encuentro entre Argentina y Croacia fue Nicolás Tagliafico. El defensor del Olympique de Lyon tuvo una espectacular actuación y fue fundamental en la victoria argentina.Su esposa, Carolina Calvagni, estuvo en la tribuna acompañada por su familia.Si bien el “Toro” no sumó minutos en este partido, su novia y mamá de su hija Nina, estuvo alentando a la selección desde la tribuna.La novia de “la Araña” estuvo presente en el estadio para celebrar el triunfo de la Selección, donde su novio fue figura y convirtió dos espectaculares goles.“Gracias por esta alegría”, escribió la joven y publicó una foto de Julián haciendo el primer gol. También compartió una imagen con las novias de otros jugadores.