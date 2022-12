Fue al frente: Camila Homs dio inéditos detalles sobre el inicio de su noviazgo

Camila Homs, expareja de Rodrigo de Paul, dio inéditos detalles sobre los inicios de su noviazgo con Charly Benvenuto, de quien se muestra enamorada tras un breve impasse en su relación.



En primer lugar, Cami reveló cómo conoció a Charly. "Nos llevamos muy bien, es vecino y lo conocí porque él entrena en un gimnasio enfrente de casa. Un día que yo bajé a entrenar, lo vi y dije 'apa, qué muchacho', y me costó rescatar su Instagram y empecé a preguntarle a todo el mundo '¿cómo se llama este chico?'", contó en Biri Biri.



Y aseguró que ella dio el primer pasito, ya que le gustaba un montón. "Fue muy difícil todo hasta que un chico en común logró decirme el Instagram y ahí lo empecé a seguir. Al otro día me habló, pero el primer pasito lo di yo", contó, nostálgica al rememorar los comienzos de su relación con el empresario.



"Me ayuda mucho con los nenes y suma un montón. Para mí, como mamá, es importante que la persona que me acompañe le gusten los niños, tenga feeling. Y veo que lo hace con cero compromiso, porque le sale".



"Hoy estoy bien así, pero el día de mañana me gustaría tener un hijo más", cerró haciendo hincapié en que Charly no tiene hijos.

Fuente: Ciudad.com