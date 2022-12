"Qué mirá, bobo", la divertida imitación de Antonela Roccuzzo a Messi

Antonella diciendo que miras bobo me da años de vida pic.twitter.com/0FBCOBUzAm — ????? ? {9/12/18} ? (@LNV22) December 11, 2022

La eliminatoria entre Argentina y Países Bajos del Mundial de Qatar 2022 fue muy caliente tanto dentro como fuera del campo. Leo Messi, que siempre suele estar bastante calmado, estuvo fuera de sí tras el encuentro.El astro argentino tuvo un encontronazo con Wout Weghorst, bigoleador neerlandés, cuando todo había acabado. Messi estaba dando una entrevista cuando malinterpretó las intenciones de su rival, que solamente quería saludar y conseguir su camiseta."¡Qué mirá bobo, qué mirá bobo, andá, andá pa´ allá, bobo, andá pa´ allá!", le recriminó Messi a Weghorst, que luego se quejó amargamente de la poca diplomacia del jugador del PSG. En cambio, a los aficionados albicelestes les encantó que Messi muestre su carácter cuando, según la versión la versión de los argentinos, se faltó el respeto al país.Quienes también están muy contentos con la bravura de Messi son sus familiares. En las últimas horas comenzó a circular un pequeño vídeo en el que se puede ver a Antonella Rocuzzo, esposa de Messi, imitando al padre de sus hijos: "Qué mirá bobo, que mirá bobo, que mirá bobo...".Argentina se jugará el pase a la final del Mundial el próximo martes 13 de diciembre a las 20:00 horas. Los argentinos, como no puede ser de otra manera, son los claros favoritos. Aunque no se pueden fiar: Croacia es una selección muy sólida que no da un partido por perdido. De hecho, ya eliminaron a Brasil, otra de las grandes favoritas a coronarse como la mejor selección del mundo.