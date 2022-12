Wanda Nara celebró su cumpleaños con sus hijos y sin Mauro Icardi

Este viernes,. Y lo festejó en un exclusivo bar de la zona de Recoleta, donde siguió jugando al misterio en relación a su situación sentimental., de su pareja con Mauro Icardi. Y los varones la homenajearon llevándole sendos ramos de flores., quien estaba haciendo unas presentaciones en Uruguay y ni siquiera atinó a saludarla a través de las redes sociales.Los encargados de compartir los videos de la celebración fueron Kennys Palacios, estilista personal de Wanda, y otros amigos. Y, en algunos de ellos, parecía escucharse la voz del actual jugador del Galatasaray de Turquía, quien llegó a la Argentina el sábado pasado de manera inesperada junto a los hijos de la empresaria. Pero, luego de que Nara irrumpiera en una entrevista que el cantante de cumbia 420 ofreció en Luzu TV e insistiera en que su separación de él era un hecho consumado, el futbolista decidió cerrar su cuenta de Instagram y, aparentemente, también habría optado por mantenerse alejado de las cámaras.Mauro había sido descubierto en el festejo que Wanda le había realizado a Kennys en su casa de Tigre en fin de semana pasado, dónde lo sorprendió regalándole una camioneta cero kilómetro. Sin embargo, según fuentes cercanas a la empresaria, después de la celebración ella habría optado por trasladarse al departamento que la familia posee en el Chateau Libertador, para no tener que pernoctar bajo el mismo techo que el jugador.Hace unos días, la empresaria aprovechó una acción de Netflix que promocionaba la película Matrimillas, protagonizada por Luisana Lopilato y Juan Minujin, para lanzar unos mensajes con claras referencias a su ¿ex? pareja. En distintas historias, fue publicando preguntas para que sus seguidores voten. “Se tatúa tu nombre: ¿Suma o resta?”, puso en la primera, siendo que Icardi se grabó su nombre a los pocos días de comenzada la relación.Acto seguido, subió otro posteo. “Ventila intimidades por Instagram: ¿Suma o resta?”. En este caso la empresaria se refería directamente al vivo que hizo Mauro hace unos meses cuando desde Turquía realizó una transmisión para 100 mil espectadores en la que criticó fuertemente a la madre de sus hijas y las redes sociales estallaron. “Cuando Wanda vuelva para Estambul veremos qué será de nuestra vida. Les aclaro que no tiene una casa, es todo invento de la prensa. Después de este vivo seguramente se va a enojar, se irá a un hotel. También tengo la palabra de sus hijos, que obviamente están muy enojados con ella”, habia asegurado en ese momento el jugador.Después, la empresaria arremetió con otro dato de su vida real. “Te invita a una playa paradisíaca: ¿Suma o resta?”, preguntó. Cabe recordar que hace apenas unas semanas la pareja había viajado a las Islas Maldivas para intentar una reconciliación que, según la abogada Ana Rosenfeld, no habría llegado a buen puerto. Finalmente, Wanda remató con otra afirmación. “Le encontraste mensajitos sospechosos: ¿Suma o resta?”. Al parecer, y después del escándalo desatado hace un año tras su affaire con Eugenia la China Suárez, el jugador habría vuelto a escribirse con otras mujeres, algo que si bien no estaría confirmado sería un motivo más de separación entre ambos.