La carta del humorista Ricardo Leguízamo a la Reina Máxima de Holanda

Como ya nos tiene acostumbrados, el actor y humorista paranaense Ricardo Leguízamo, se toma la realidad con humor y en esta oportunidad, atento al mundial de Qatar y al partido de cuartos de final que Argentina disputará este viernes ante Países Bajos, escribió una carta dirigida nada más ni nada menos que a la Reina Máxima de Holanda.



Querida Máxima: me tomo el atrevimiento de escribirte esta carta que seguramente alguna de tus amigas de secundaria la hará llegar a destino.

Antes que nada, pido disculpas por tutear a una Reina, pero… ¿viste cómo somos los argentinos? Carlos Menem besó a la Reina Isabel y Facundo Pieres (el polista) le dio un abrazo. Yo, al menos, solo te tuteo a la distancia.

Nosotros somos así, como vos, salimos de todo protocolo. Recuerdo el día que saltaste en paracaídas en la Escuela de Defensa de Breda, se paralizó todo Nederland, los conservadores bufaban, mientras los jóvenes admiraban a esa Reina que iba al frente como Messi, sin temerle a nada y contra todos, igual que Otamendi.

El día que te casaste, te vimos llorar en la Iglesia al escuchar Adiós Nonino y los expertos en realeza dijeron que estaba muy mal que la Reina llore en la boda. Ese día, los holandeses se enamoraron de vos para toda la vida, porque sos como nosotros.

Estoy seguro que en tu alacena hay dulce de leche de lo Marchetta, un paquete de yerba argentina y un puñado de bocaditos Holanda. Estoy convencido que más de una vez, un domingo, te morís de ganas de decirle al Rey… ¡Guille, hacete un asadito gordi!

Me imagino que se te hace agua la boca recordando a la distancia el locro del 25, las empanadas tucumanas o salteñas, que morís por un choripán y no se te quita el sabor del alfajor Havanna. Me imagino que pagarías cualquier cosa por charlar con tus amigas de siempre tomando una cervecita o un Fernet en la Recoleta.

Apuesto lo que quieras que se te cayó un lagrimón cuando Racing ganó la Copa Argentina, porque vos ¡nena! desde chiquita sos de Racing, como yo. Diría Francella en el Secreto de sus ojos: “se puede cambiar de casa, de esposa, de religión, de país… pero lo que no se puede cambiar es de pasión”.

Entiendo que si te quedabas en Argentina solo podías aspirar a ser Reina de la primavera o del salame con queso, que naciste en un país que clasifica entre los últimos en las pruebas Pisa y se desangra en su riqueza, como Icardi y Wanda. Estamos muy lejos de Nederland, lejos de su educación, de su estándar de vida, de su seguridad… ¡acá, en la plaza San Martín de Cba., le robaron a Mickey Mouse!... mirá cómo estamos.

Ustedes siempre figuran entre los 5 países más felices de la tierra, en cambio nosotros, nos reímos pa´ no llorar.

Este viernes ¡tú Argentinaaaa! enfrenta a Los Países Bajos.

Te escribo, porque en Nederland, los de la Casa Real se tomaron el trabajo de publicar un comunicado diciendo que su Reina va a alentar a los de naranja.

¡Yo sé que noooo! Estoy convencido que no, pero por protocolo tenés que cambiar el discurso, como Alberto con Cristina.

Tus amigos, tus hermanos, tus sobrinos… todos hinchan por Argentina, mirá si vos, que escuchás a Piazzola y se te pianta un lagrimón, vas a hinchar por Los Países Bajos. Que tengas que poner la cara de Massa, cuando olvida su pasado, no quiere decir que no te corra el mate y el tango por las venas.

Algún día hay que terminar con tanta hipocresía y decir las cosas como son. Allí te quieren porque sos ¡bien Argentina!, simpática, entradora, amiguera, llorona, pasional, saltás el protocolo… y ahora los de la Casa Real quieren que hinches por Los Países Bajos.

Dicen que la gente que te adoptó, es muy abierta y creo que entenderían si te ven con la celeste y blanca. Lo bueno de la diversidad es poder aceptar y entender lo que nos cuesta aceptar.

Holanda fue primero en el mundo en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, aceptó una Reina Argentina y se atrevieron hasta cambiarle de nombre al país. Mirá si ahora te van hacer problema porque le cantás en la cara al Rey Guillermo un gol de Messi.

Bueno Reina… te dejo, tengo que seguir remando en dulce de leche.

Si hay mucho lío con el protocolo, cuando no te vean, debajo de la bufanda y el suéter naranja, tocando la piel y pegada al corazón, ponete la celeste y blanca. Te juro que te vas a volver a enamorar, vas a sentir la alegría de nuestros gurises cuando lo ven a Lionel y la pasión de una hinchada que parece loca, pero no se olvida ni de los pibes de Malvinas.

Si la Casa Real no te deja cantar un gol, te encerrás en el closet, te tapás la boca con una toalla, largás toda la alegría acumulada y salís del baño como una Reina. Esa táctica, aquí la practicamos continuamente ante las injusticias y el dolor. Como decía la abuela, si hay miseria que no se note.

Te mando un beso Reina y un cariño a tus hijas, ojalá puedas explicarles qué se siente ser argentino.

PD: Si no podés ver el partido con Guillermo, mi casa es tu casa, te espero. Y si necesitás espacio para la comitiva, tengo canje con el INTERTOWER HOTEL, tiene pileta y está pipi cucú. Si venís te espero con un asadazo de LA PORCA y te ilumino el jardín con unas guirnaldas soñadas que compré en ARCO IRIS. Por los jejenes y mosquitos no te hagas problema, tengo unos repelentes de ESSENZA infalibles. Por las dudas, ya mismo compro un Pan Dulce DON LORENZO y pongo las champañas de MARCHETTA en la heladera.

¡La alegría que les daría a los muchachos saber que viene la Reina a mirar el partido! “No te lo puedo explicar, porque no vas a entender”…

Solo quería contarte que… “los muchachos se volvieron a ilusionar”…

Un beso Reina. Mis respetos al Rey.

