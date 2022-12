Camila Homs habló sobre su presente sentimental e hizo una confesión

Espectáculos Polémica alrededor de la Miss Mundo croata que desafía la cultura en Qatar

Camila Homs se encuentra transitando un momento de fuertes cambios. Tras su escandalosa separación de Rodrigo De Paul, la modelo apostó nuevamente por el amor, al comenzar una nueva relación amorosa con Charly Benvenuto. En el terreno laboral, estará al frente de Cucinare, un nuevo ciclo de gastronomía de El Trece."Nos llevamos muy bien, es vecino y lo conocí porque él entrena en un gimnasio enfrente de casa. Un día que yo bajé a entrenar lo vi y dije ‘apa, ¡qué muchacho!’, y me costó rescatar su Instagram y empecé a preguntarle a todo el mundo ‘¿cómo se llama este chico?’. Fue muy difícil todo hasta que un chico en común logró decirme el Instagram y ahí lo empecé a seguir. Al otro día, me habló… pero el primer pasito lo di yo", expresó la modelo sobre los comienzos de su relación que ya lleva seis meses."Estaba tomando algo con mis amigas y le dije ‘venite a tomar algo’ y se vino", relató. Luego, llegó su primer viaje a Ibiza en el mes de agosto. "Yo tenía que llevar a mis hijos a Madrid y él me acompañó, y después aprovechamos y nos fuimos", agregó sobre su primer viaje juntos.

"Me ayuda mucho con los nenes y suma un montón. Para mi mamá es importante que la persona que me acompañe le gusten los niños y tenga feeling y veo que lo hace con cero compromisos porque le sale", aseguró sobre el vínculo que Charly tiene con sus hijos. Recordemos que él no tiene hijos y cuando le preguntaron si le gustaría tener más chicos, Camila hizo una confesión: "Hoy estoy bien así, pero el día de mañana me gustaría tener un hijo más".