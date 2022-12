“Le encontré mensajes sospechosos”, dijo Wanda Nara sobre Mauro Icardi

La empresaria Wanda Nara publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram que estarían destinadas contra su ex pareja el delantero Mauro Icardi, con quien intentó reconciliarse y fracasó en ese objetivo.



En uno de esos posteos dejó entrever que encontró "mensajes sospechosos" que el futbolista envió, aunque evitó dar detalles respecto de a quiénes ni en qué momento. .



La actividad de la mediática en sus redes sociales se da luego que desmintiera los dichos del futbolista, quien aseguró que se habían reconciliado tras un viaje a Islas Maldivas.



Lejos de haber ocurrido eso, Wanda se encargó de revelar algunos detalles de los motivos que habrían desencadenado en la decisión de no volver a apostar en la pareja.



Los "mensajes sospechosos" y más motivos de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.



En primer momento, Wanda sorprendió en su cuenta de Twitter con un mensaje que no se sabía si era para el cantante L-Gante, con quien habría mantenido un romance durante su estadía en Argentina, o para el delantero argentino.



"Un día me sorprende y suma, al otro día se manda una y resta, ¿para cuándo un poquito de equilibrio?", expresó.



Ya con los posteos en Instagram, todos los caminos conducen a que fue dirigido hacia Icardi.



La rubia publicó varias encuestas en las que les preguntaba a sus seguidores si un tema "suma" o "resta". .



Así, propuso: "Se tatúa tu nombre, ¿suma o resta?", "Ventila intimidades por Instagram, ¿suma o resta?", "Te invita a una playa paradisíaca, ¿suma o resta?", "Sube una foto con vos con un mensaje romántico, ¿suma o resta?", "Le encontraste mensajitos sospechosos, ¿suma o resta?".

Fuente: Noticias Argentinas