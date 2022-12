Murió Kirstie Alley, protagonista de "Mira quién habla" y "Cheers"

"Con tristeza informamos que nuestra increíble, fuerte y amorosa madre falleció tras una batalla contra el cáncer, descubierto recientemente", confirmaron este lunes en un comunicado sus hijos Lillie Price Stevenson y William True Stevenson.



“Ella estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fuerza, dejándonos con la certeza de su alegría interminable de vivir y de cualquier aventura que le espere. Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y una abuela aún más increíbles”, añadieron.



Asimismo, indicaron: “El entusiasmo y pasión por la vida de nuestra madre, sus hijos, nietos y sus muchos animales, sin mencionar su alegría eterna de crear, no tenían igual y nos dejaron inspirados para vivir la vida al máximo tal como ella lo hizo. Les damos las gracias por su amor y oraciones y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento difícil. Con el amor de siempre, True y Lillie Parker”.



El anuncio, que recibió miles de likes en la cuenta de Instagram de Alley, expresa el agradecimiento de los familiares de la actriz con el equipo de médicos y enfermeras del Moffitt Cancer Center por su cuidado.



Alley saltó a la fama por su papel como Rebecca Howe en la comedia de la cadena NBC "Cheers", que la hizo merecedora de un Emmy a mejor actriz principal en una serie de comedia en 1991. Recibió un segundo Emmy por su actuación en la película para televisión "Un cariño muy especial".



También protagonizó la comedia romántica de 1989 "Mira quién habla", y sus dos secuelas, junto a John Travolta, una saga que logró un formidable suceso a escala global.



Alley interpretó una versión ficticia de sí misma en la serie de Showtime de 2005 “Fat Actress”, un programa que extrajo comedia de su tratamiento público y mediático sobre su aumento y pérdida de peso. En los últimos años apareció en varios programas de telerrealidad, incluido “Dancing With the Stars”.



Travolta le rindió un homenaje a la actriz anoche al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de Alley en su juventud. "Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido", expresó Travolta, quien cerró el mensaje con: "Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver otra vez".